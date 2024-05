Caprarica venerdì a ‘I colloqui dell’Abbazia’

Anteprima regionale all’Abbazia di Rosazzo, a pochi giorni dell’uscita nazionale, per Antonio Caprarica che venerdì 24 maggio alle 18, nell’ambito de “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga”, presenterà il fresco di stampa “La fine dell’Inghilterra. Un paese smarrito. Un trono vacillante” (Sperling & Kupfer). Il giornalista scrittore, volto noto della televisione, dialogherà con la giornalista Margherita Reguitti, curatrice della rassegna con Elda Felluga.

Quasi un instant book che, prendendo spunto dall’attualità delle ultime vicende della monarchia, svelerà e analizzerà le cause del declino e le prospettive di un regno sempre più distante ma sempre al centro della curiosità e dell’affetto degli italiani. Un viaggio nella storia e negli anni ruggenti a cavallo tra il XX e il XXI secolo quando la Gran Bretagna, guidata dal giovane primo ministro Tony Blair, era il centro nevralgico di tendenze e rivoluzioni, avanguardia in tutti i campi, al dopo-Brexit clamorosa uscita dall’Unione Europea. Un presente connotato da crisi economica, dolore e smarrimento per la morte della regina Elisabetta, sfaldamento della famiglia reale e gravi malattie che hanno colpito il nuovo re Carlo e la futura regina Kate. Non manca la politica nell’analisi dello scrittore, una sequela di premier da dimenticare dei quali a malapena si ricorda il nome. E’ la luce di Albione che si fa sempre più fioca? Caprarica ripercorre in oltre 250 pagine dense e brillanti le tappe che hanno segnato il tramonto di un impero.

La rassegna è realizzata dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo e dalla Livio Felluga, in collaborazione con l’associazione culturale Vigne Museum ed il sostegno del Comune di Manzano, di Banca Intesa SanPaolo e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. E’ gradita la prenotazione all’indirizzo [email protected]