‘Caso Monfalcone’, botta e risposta Cisint-Moretti sulle parole della Meloni

‘Confronto’ a distanza tra il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint e il consigliere regionale Pd Diego Moretti su quanto affermato ieri dal Premier Giorgia Meloni in conferenza stampa in merito alla questione Monfalcone e islamizzazione. Moretti ha accusato il sindaco della cittadina goriziana di aver usato toni divisivi sul tema dell’islamizzazione, ben diversi da quelli istituzionali della Premier”. Nello specifico, ha sottolineato che “Nel suo discorso Meloni non afferma nulla di eccezionale: ogni cittadino deve rispettare le leggi dello Stato in cui risiede, senza attenuanti rispetto la sua provenienza, quale essa sia. Da Cisint, invece, negli ultimi mesi ci sono stati toni ben diversi e insopportabili. Quello che dovrebbe essere il sindaco di tutti, nel dibattito pubblico è risultato essere sempre più divisivo e provocatorio, in particolare subito dopo le prime indiscrezioni su una sua possibile candidatura alle Europee. In questo modo ha alimentato la cultura della diffidenza e della divisione tra le comunità della città, rappresentando una Monfalcone che non esiste, se non per chi ha interesse a esasperare toni e divisioni, altro che ‘Modello Monfalcone’. Ci saremmo aspettati in questi giorni dalla prima cittadina un abbassamento dei toni per il bene stesso di Monfalcone, eppure questo non è successo. Anche i ringraziamenti a Meloni da parte di Cisint sono strumentali: se la sindaca è a conoscenza di reati come spose bambine o matrimoni combinati, se dovesse avere riscontri veri e non supposizioni, si attivi con le autorità di pubblica sicurezza e quelle giudiziarie e non con i giornali o le agenzie”.

Immediata la replica del sindaco di Monfalcone secondo cui la Premier ha condiviso le sue preoccupazioni. Infatti, “le tante esperienze che da tutta Italia mi vengono rappresentate confermano quanto il “caso Monfalcone” non sia un esempio isolato ma risponda alla logica di una volontà di islamizzazione diffusa a livello nazionale. Il nodo è rappresentato dal rifiuto da parte di queste comunità islamiche di ogni percorso di integrazione assieme alla mancata disponibilità ad obbedire, onorare e sostenere le leggi italiane, così come dovrebbe fare chiunque vive nel nostro Paese. Nei loro comportamenti prevale una cultura estranea alle nostre basi di convivenza civile e di rispetto dei diritti umani e delle persone, specie nei confronti delle donne. In questo contesto non è accettabile che i centri islamici – che mascherano vere e proprie moschee – possano operare al di fuori della legalità e della sicurezza e si deve pretendere lo svolgimento delle prediche in lingua italiana, la tracciabilità dei finanziamenti per la costruzione dei luoghi di culto e la dimostrazione dell’assenza di collegamenti con organizzazioni integraliste e terroriste. E’ questo il senso della mia battaglia che punta a promuovere i nostri valori e il rispetto della nostra dignità e libertà”.