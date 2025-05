Castello di Colloredo pronto per il 50^ del sisma

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Riconsegnare alla comunità il maniero interamente ricostruito in occasione delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del terremoto in Friuli. E’ l’obiettivo che si è posta la Regione per il castello di Colloredo di Monte Albano. Questa mattina si è svolto il sopralluogo degli assessori alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, e alla Cultura, Mario Anzil, con i rappresentanti dell’amministrazione comunale e i tecnici. Duplice l’obiettivo: constatare lo stato di avanzamento dei lavori e iniziare a ragionare sulla destinazione d’uso degli spazi pubblici. L’investimento complessivo per l’opera da parte della Regione è di 47 milioni di euro.