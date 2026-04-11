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Cultura

Ceghedaccio, successo a Udine: oltre 3mila per la festa del vinile

Lo storico evento ha fatto ballare migliaia di persone sulle note degli anni ’70, ’80 e ’90
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

Trentatré anni come i 33 giri dei vinili che continuano ad appassionare generazioni intere. L’ormai consolidata platea di oltre 3 mila persone per un appuntamento dove la musica, lo stile e l’atmosfera degli anni ’70, ’80 e ’90 regalano al pubblico un’esperienza senza tempo.

Puntuale come sempre si è ripetuto anche ieri sera, 10 aprile, il successo del Ceghedaccio, lo storico “one day show” organizzato da Carlo e Renato Pontoni al padiglione 6 della Fiera di Udine che, come ogni volta, ha richiamato persone non solo da tutta la regione, ma anche dalle vicine Carinzia e Slovenia, oltre che da diverse altre regioni italiane. Segno evidente della voglia di non mancare a un evento unico nel suo genere in Italia e al quale si fa a gara per esserci.

Cuore pulsante della festa è stata la consolle, da cui l’istrionico Renato Pontoni ha fatto suonare i dischi rigorosamente in vinile selezionati dalla sua collezione di oltre 20 mila titoli. Brani intramontabili, da Falco ai Duran Duran, dagli Abba ai Village People, solo per citarne alcuni, che hanno segnato intere generazioni e ancora capaci di catturare anche i più giovani. Già, perché il Ceghedaccio è uno di quegli appuntamenti che non è sbagliato definire intergenerazionali, grazie a quel mix di divertimento, sicurezza e spensieratezza di cui pare, a giudicare dai numeri, ci sia sempre più bisogno. “Regole di ieri – sottolinea il patron Renato Pontoni – che conquistano anche i giovani d’oggi, sempre più numerosi tra il nostro pubblico”.

E se il format del Ceghedaccio con i suoi orari rigorosi, dalle 20 all’1.30, effetti speciali, scenografie da grande concerto e tanta buona musica, è ormai sempre fedele a sé stesso, non sono mancate le novità particolarmente apprezzate dal pubblico. Sempre più attenzione è stata infatti riservata alla convivialità e alla sicurezza. L’area food all’esterno è stata ampliata permettendo ai partecipanti di godersi l’evento già dall’aperitivo da un’angolazione diversa. Confermato anche il bar “alcol free” che, proprio per chi doveva mettersi alla guida della propria auto a fine serata, ha proposto soltanto birra, drink e bevande analcoliche per un divertimento sicuro e responsabile.

L’annuncio: la Ceghedaccio Orchestra a luglio in castello a Udine

“Come sempre ringraziamo il nostro affezionatissimo pubblico – salutano Carlo e Renato Pontoni – al quale possiamo già anticipare che sarà un’estate ricca di sorprese, prima di ritrovarci, nuovamente e sempre con lo stesso spirito, al prossimo appuntamento autunnale con il Ceghedaccio”. Arriva infatti direttamente dal palco della serata l’annuncio che la Ceghedaccio Symphony Orchestra si esibirà in castello di Udine il 10 luglio prossimo. La grande orchestra

composta da più di trenta elementi, eseguirà per la prima volta sul colle del capoluogo friulano un mix di brani degli anni ’70 e ‘80 appositamente riarrangiati per l’esecuzione dal vivo. I biglietti saranno disponibili sul circuito Vivaticket a partire dal 1° maggio.

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