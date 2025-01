Centri estivi comunali di Udine, iscrizioni dal 3 al 28 febbraio

Il Comune di Udine sta provvedendo in questi giorni a inviare i primi avvisi informativi alle famiglie riguardo ai prossimi centri ricreativi estivi comunali. A partire dal 3 fino al 28 febbraio 2025, sarà infatti già possibile fare domanda d’iscrizione ai servizi educativi organizzati dal Comune di Udine per la prossima estate.

Anche per il 2025, il Comune ha scelto di avviare le comunicazioni anticipando i tempi per consentire alle famiglie di organizzarsi al meglio in vista del periodo estivo. Il servizio offre un’esperienza educativa e ricreativa strutturata, nelle sedi più adeguate, con un’ampia varietà di attività ludiche, sportive e culturali, garantendo al contempo un supporto concreto ai genitori durante la chiusura delle scuole.

“Lo scorso anno abbiamo intrapreso un percorso importante, potenziando tutti i servizi educativi comunali. Pensare al benessere educativo dei ragazzi e al futuro delle famiglie significa soprattutto puntare su questo tipo di servizi. Le novità che abbiamo dallo scorso anno ci ha permesso di coinvolgere un pubblico più ampio ed eterogeneo. Anche quest’anno abbiamo deciso di partire con le iscrizioni in largo anticipo – commenta l’Assessore all’Istruzione Federico Pirone – per venire incontro alle famiglie e alle loro esigenze per il periodo estivo”.

L’amministrazione comunale ha confermato tutte le novità introdotte dal 2024, mettendo a disposizione 1790 posti totali, divisi per le tre fasce d’età 3-6 (infanzia), 6-11 (primaria) e il Summer play camp dedicato ai ragazzi delle scuole medie. Anche per quanto riguarda le strutture scolastiche sedi delle attività ricreative, è stata confermata la struttura introdotta nel 2024, con le scuole dell’infanzia Pick (Via della Polveriera 9), Benedetti (Via Val di Resia 11), Via Baldasseria Media (Via Baldasseria Media 23) e Zambelli (Via Bernardinis 105) a ospitare i centri estivi 3-6 anni. I servizi dedicati alla fascia 6-11 anni troveranno invece spazio nelle scuole primarie Ippolito Nievo (Via Gorizia 18), Divisione Alpina Julia (Piazza Polonia 1), Zardini (Via Padova 9), Pellico (Via San Pietro 70), e Girardini (Via Judrio 1/A). Per il Summer play camp, dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni, come lo scorso anno, si apriranno le porte della secondaria di primo grado Ellero (Via Divisione Julia 1).

Per garantire una distribuzione equa dei posti disponibili, il servizio sarà organizzato su turni bisettimanali, che copriranno sostanzialmente tutto il periodo estivo a partire dall’inizio di luglio. Presso la scuola Nievo, la Divisione Alpina Julia, la Zardini e per il Summer play camp alla scuola Ellero (che terminerà l’8 agosto) è previsto anche un pre-turno dal 16 al 27 giugno. Inoltre, ogni famiglia potrà iscrivere i propri figli per un massimo di tre turni, al fine di allargare il più possibile la platea di famiglie e bambini che accedono a questo importante servizio pubblico.

Tra le attività che coinvolgeranno bambini e ragazzi udinesi, molte ore saranno dedicate allo sport, almeno per la metà di ogni giornata, e a queste si affiancheranno attività creative, ai laboratori, giochi, momenti di confronto e dialogo e supporto ai compiti per le vacanze estive, nonché alle attività plurilingue con particolare attenzione all’inglese e al friulano.

Iscrizioni

Come detto, le prenotazioni ai centri estivi potranno essere effettuate da lunedì 3 febbraio a venerdì 28 febbraio esclusivamente online tramite la piattaforma E-Civis, accessibile dal sito https://udine.ecivis.it/. Al termine di questo periodo verranno stilate le graduatorie utili a stabilire l’assegnazione dei posti disponibili. La pubblicazione è prevista per il mese di aprile.

Le graduatorie definitive saranno pubblicate all’inizio di aprile sul sito del Comune di Udine. I genitori la cui domanda riceveranno tutte le comunicazioni relative alla procedura di iscrizione all’indirizzo email indicato in fase di registrazione.

L’attività giornaliera di tutte le sedi verrà articolata dalle 7.45 fino alle 16.15, ma rimane confermata anche la possibilità di accedere al servizio solo per la mattina dalle 7.45-13.00 con pranzo incluso e tariffa dedicata.

Le tariffe per ogni turno previste variano in base all’Isee: il turno mattutino prevede un esborso massimo di 126,76 euro mentre il full time di 195,00 euro. Le iscrizioni sono aperte anche ai residenti fuori Comune con un minimo aggravio di costi.