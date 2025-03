Cerimonia del Tocco, 148 i protagonisti della festa all’Università di Udine

La festa dell’appartenenza all’ateneo e insieme un tributo a chi contribuisce al progresso dell’Ateneo. Sono stati 148 – tra professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo – i protagonisti della sesta cerimonia del Tocco dell’Università di Udine, che si è svolta nell’aula Strassoldo di via Tomadini.

Il rettore Roberto Pinton e il prorettore Andrea Cafarelli hanno consegnato a tutti un riconoscimento simbolico: per l’assunzione o la progressione di carriera a 78 tra ricercatori e professori e 33 appartenenti al personale tecnico amministrativo; per la pensione ad altre 36 persone. Ad applaudirli c’erano familiari, amici e colleghi, ma anche direttori o loro delegati degli otto dipartimenti dell’Ateneo. La cerimonia prende il nome dal caratteristico copricapo, simbolo dell’appartenenza al corpo accademico.

“La comunità accademica – ha detto il rettore Roberto Pinton – è innanzitutto un insieme di persone che, indipendentemente dai ruoli ricoperti, condivide una parte importante della propria vita lavorativa. La cerimonia del Tocco, quindi, è un bel momento di condivisione dei momenti più significativi della carriera. Un appuntamento dedicato all’accoglienza, ai saluti, alla riconoscenza e all’apprezzamento per quello che tutti hanno contribuito e contribuiscono a realizzare per la nostra università” ha concluso Pinton.