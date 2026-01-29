Cesare Cremonini: data zero del tour all’aeroporto Duca d’Aosta di Gorizia

Cesare Cremonini inaugura il tour CREMONINI LIVE26 con la data zero il 31 maggio all’aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia, trasformato per l’occasione in un grande parco della musica. Un evento unico, parte della rassegna GoToPordenone&Friends, che collega Nova Gorica – Gorizia 2025 Capitale europea della cultura – a Pordenone, futura Capitale italiana della cultura 2027.

La location, recentemente riqualificata, diventa così simbolo di innovazione e identità territoriale, offrendo agli spettatori un’esperienza live immersiva. Il concerto segna un passaggio fondamentale nella carriera di Cremonini, che unisce talento, creatività e capacità di adattare la musica a spazi iconici.

Organizzato da Regione FVG, PromoTurismoFVG, Comune di Gorizia, Live Nation Italia e FVG Music Live, l’evento anticipa di una settimana i grandi concerti di Roma e Milano. Con oltre 250.000 biglietti già venduti, il tour conferma il successo del cantautore, che con il singolo “Ragazze Facili” continua a dominare le radio italiane. I biglietti saranno disponibili da domani su Eilo.it, Ticketmaster.it e Ticketone.it.