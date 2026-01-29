  • Aiello del Friuli
giovedì 29 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Cesare Cremonini: data zero del tour all’aeroporto Duca d’Aosta di Gorizia
Active Ageing: nuova ricerca unisce realtà virtuale e fisioterapia per contrastare...
Additive Manufacturing: la sfida formativa di ITS Academy Udine
Intesa Sanpaolo: 20 milioni a Colussi Ermes per il centro di...
Scoperti compiti del 1944 durante i lavori alla scuola Nievo di...
Energia, innovazione e talento: a Rigoli e Poletto il Premio Francesco...
Finti Carabinieri e sms-trappola: maxi truffa da 120 mila euro sventata...
Uomo di 60 anni disperso: in corso vaste ricerche a Polcenigo
Trame di stile: a Udine un viaggio nella cultura del tessuto...
Agricoltura: su soia e mercati servono strategie condivise
Cesare Cremonini: data zero del tour all’aeroporto Duca d’Aosta di Gorizia

Il 31 maggio la riqualificata area dell’aeroporto si trasforma in un grande parco della musica, aprendo la rassegna GoToPordenone&Friends.
Cesare Cremonini inaugura il tour CREMONINI LIVE26 con la data zero il 31 maggio all’aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia, trasformato per l’occasione in un grande parco della musica. Un evento unico, parte della rassegna GoToPordenone&Friends, che collega Nova Gorica – Gorizia 2025 Capitale europea della cultura – a Pordenone, futura Capitale italiana della cultura 2027.

La location, recentemente riqualificata, diventa così simbolo di innovazione e identità territoriale, offrendo agli spettatori un’esperienza live immersiva. Il concerto segna un passaggio fondamentale nella carriera di Cremonini, che unisce talento, creatività e capacità di adattare la musica a spazi iconici.

Organizzato da Regione FVG, PromoTurismoFVG, Comune di Gorizia, Live Nation Italia e FVG Music Live, l’evento anticipa di una settimana i grandi concerti di Roma e Milano. Con oltre 250.000 biglietti già venduti, il tour conferma il successo del cantautore, che con il singolo “Ragazze Facili” continua a dominare le radio italiane. I biglietti saranno disponibili da domani su Eilo.it, Ticketmaster.it e Ticketone.it.

