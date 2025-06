Tutti gli articoli

Sopralluogo questa mattina al cantiere del Cinema Centrale, a Udine, da parte dei vertici del Cec e della Regione. I lavori sono iniziati circa un anno fa, ma è a febbraio 2025 che si è partiti con gli interventi strutturali. L'obiettivo è di riaprire le due sale, per complessivi 200 posti, per la prossima edizione del Far East Film Festival. Con il prossimo assestamento di bilancio la Regione destinerà nuove risorse al progetto.