Cinema muto: dopo la lecture di Barron è l’ora di Lloyd

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo il successo di Girl Shy alla preapertura delle Giornate del cinema muto a Sacile, Harold Lloyd, il terzo genio della comicità – accanto a Chaplin e Keaton – torna a deliziare il pubblico di Pordenone: appuntamento questa sera, alle 21, al Teatro Verdi di Pordenone.

Con 80 cortometraggi, 12 lungometraggi muti e 5 lungometraggi in versione sonora negli anni Trenta, Lloyd s’è guadagnato un posto di primo piano nell’Olimpo dei comici, ottenendo anche, nel 1953 un più che meritato Oscar alla carriera.

La proiezione del film sarà anticipata da un cortometraggio restaurato da Masha Matzke e dalla cerimonia di consegna del premio Russell Merritt a Lucía Ciruelos, autrice del saggio giudicato il migliore fra quelli pervenuti dagli allievi del Collegium 2023 chiamati a comporre un testo sulla loro esperienza al festival.

Successo, intanto, per la lecture di ieri, sempre al Verdi, di Craig Barron, artista degli effetti speciali che ha contribuito a oltre 100 film, vincendo l’Oscar per Il curioso caso di Benjamin Button, ma anche storico del cinema, autore e docente universitario.

Barron ha accompagnato il pubblico in un viaggio alla scoperta delle origini degli effetti speciali, mostrando fin dove i registi dei primi decenni del cinema abbiano spinto i confini di ciò che era possibile fare sullo schermo.