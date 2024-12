A Cividale del Friuli il Natale è magia

A Cividale del Friuli il Natale è un’esperienza da vivere con tutti i sensi. Dal 7 dicembre, il centro storico si è animato con un’atmosfera incantata, ispirata alla magia del bosco e alle tradizioni natalizie. Passeggiando tra le vie della città ducale, è impossibile non rimanere affascinati dal “bosco incantato” che trasforma il centro del Patrimonio Unesco in un luogo da fiaba, dove alberi illuminati, creature magiche e spettacoli itineranti regalano momenti di meraviglia a grandi e piccini.

La tradizione si rinnova anche con l’esposizione di presepi unici: dal suggestivo Presepe delle Suore Orsoline nel Monastero di Santa Maria in Valle, dove statuine in cera e stoppa dell’Ottocento raccontano storie di fede e arte, al Presepe di Grupignano, una meraviglia di 40 metri quadrati interamente realizzata a mano. Non mancano originalità e creatività, come nel Presepe sul Natisone, allestito dall’associazione Manta Sub sul greto del fiume e visibile in tutto il suo splendore dal Ponte del Diavolo.

Le iniziative dedicate ai bambini, come laboratori creativi e spettacoli, rendono il Natale di Cividale un momento speciale per tutta la famiglia. Babbo Natale, folletti, cantastorie e musici itineranti animeranno le giornate, portando allegria e magia nelle piazze e nelle strade. L’accensione dell’albero in Piazza Paolo Diacono segna l’inizio ufficiale delle festività, un evento accompagnato da luci, colori e canti. Ogni dettaglio, dall’allestimento del centro storico agli eventi pensati per ogni età, riflette l’amore di questa città per il Natale, in un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione. Cividale del Friuli invita tutti a lasciarsi incantare dalla sua atmosfera unica, dove la magia del bosco si fonde con il calore delle feste.

Il programma:



7 dicembre

dalle 9.00: Mercatini di Natale a cura dell’ass. Arte Cuore e Passione – Largo Boiani

dalle 15.30: Zampognari itineranti – vie del centro Folletti di Babbo Natale – Piazza Foro Giulio Cesare

ore 16.30: Accensione dell’albero con l’ass. Arteinventando, la Banda di Cividale e Incanto di Natale con i Paladini di Luce – Piazza Paolo Diacono

8 dicembre

dalle 9.00: Mercatini di Natale a cura dell’ass. Arte Cuore e Passione – Largo Boiani dal mattino: Zampognari itineranti – vie del centro

dalle 15.30: I mirabolanti Cervi Bianchi – vie del centro Folletti di Babbo Natale – Piazza Foro Giulio Cesare

dalle 16.00 alle 18.00: Laboratorio esperienziale naturale per scoprire La Magia Del Bosco per bambini 1 – 7 anni – Monastero di S. Maria in Valle accesso libero #Nataleacividale

14 dicembre

dalle 15.30: La Gang del Bosco, folletti silvestri e Musici erranti – vie del centro Folletti di Babbo Natale – Piazza Foro Giulio Cesare

15 dicembre

dalle 15.30: Cantano i Pastori – vie del centro Strumenti Magici – vie del centro Folletti di Babbo Natale – Piazza Foro Giulio Cesare

dalle 16.00 alle 18.00: Laboratorio creativo La Natura Tra Le Mani – per bambini 6 – 10 anni Piazza Foro Giulio Cesare – accesso libero

21 dicembre

dalle 15.30: I tre Pini di Natale cantastorie; Gli antichi corni delle Alpi “Alphorn” – vie del centro Folletti di Babbo Natale – Piazza Foro Giulio Cesare

22 dicembre

dalle 15.30: Babbo Natale arriva in città – Piazza Foro Giulio Cesare I Signori della Neve danzano sulle nuvole, parate e clownerie natalizie – vie del centro Zampognari itineranti – vie del centro

24 dicembre

ore 19.45: Il Presepe sul Natisone a cura di Manta Sub – Ponte del Diavolo