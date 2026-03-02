I Colloqui dell’Abbazia 2026: viaggi tra letteratura, storia e gastronomia

Riparte il 6 marzo l’undicesima edizione de “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga”, la rassegna letteraria e saggistica curata e condotta da Elda Felluga e Margherita Reguitti, ospitata nella suggestiva cornice dell’Abbazia di Rosazzo (Manzano, UD). Quest’anno la manifestazione celebra i 70 anni della storica etichetta “carta geografica” che ha reso celebre il marchio Livio Felluga.

La rassegna si articola in due cicli, primavera-estate e autunno-inverno, con un programma ricco di anteprime regionali e incontri con autori nazionali e internazionali. La prima parte, dal 6 marzo al 19 giugno, propone otto appuntamenti di grande interesse culturale. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo e da Livio Felluga.

Si parte venerdì 6 marzo con l’incontro inaugurale di Antonio Caprarica, noto volto televisivo e scrittore, che presenterà il suo nuovo libro “Il Bullo. Come Donald Trump ha distrutto l’Occidente” (Piemme). L’incontro, condotto da Fabrizio Brancoli, vicedirettore del gruppo editoriale NEM, offre un’analisi lucida e senza sconti del controverso presidente degli Stati Uniti.

Venerdì 27 marzo sarà la volta di Anna Lina Molteni con “Polissena Das. In viaggio verso il Golem” (Ronzani), romanzo storico ambientato tra Trieste, i campi di internamento italiani e una delle città più cosmopolite d’Europa. Entrambi gli incontri sono anteprime regionali.

Ad aprile la rassegna propone un saggio e un memoir: il 10 aprile Fabiano Guatteri presenta “La cucina milanese” (Hoepli), viaggio tra ricette e storia culinaria di Milano; il 17 aprile Mario Andreose racconta la sua infanzia veneziana in “Un’educazione veneziana” (La Nave di Teseo), tra cinema, arte e letteratura.

Maggio celebra la bellezza e la storia: il 7 maggio Elena Commessatti, insieme a Federica Graceffa (Newton Compton), presenta “Il tempo delle viole”, romanzo ambientato nel Friuli di fine Ottocento; il 22 maggio Venanzio Postiglione, vicedirettore del Corriere della Sera, dialogherà con Edoardo Vigna su “Le dieci parole tradite” (Solferino), riflessione sul valore delle parole nella nostra civiltà.

A giugno due appuntamenti straordinari: il 12 giugno Eduardo Fernando Varela presenta “Patagonia route 203. Il segno del vento” (Solferino), romanzo di viaggio e avventura; il 19 giugno chiude la rassegna Andrea Segrè con “Contro lo spreco” (Treccani Libri), riflessione su sostenibilità ed economia circolare, insieme a Alberto Bollis, condirettore de Il Piccolo.

Tutti gli incontri iniziano alle 18:00. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, ma la prenotazione è consigliata via mail: [email protected]. Maggiori informazioni sul sito: www.abbaziadirosazzo.it e sui canali social della Fondazione.