Colpo di fucile uccide un cacciatore a Faedis

Una giornata di caccia in compagnia si è trasformata in tragedia questa mattina nei boschi di Faedis. Un colpo di fucile partito accidentalmente ha messo fine alla vita di Paolo De Luca, 70enne del luogo. L’incidente è avvenuto nell’area boschiva di Raschiacco, in prossimità dell’allevamento di polli Mosolo.

L’uomo, vedovo e padre di tre figli, è stato ferito mortalmente dai pallini, la cui partenza accidentale è ora al vaglio delle autorità competenti. Il dramma si è consumato in un’area boschiva particolarmente isolata e di difficile accesso, fattore che ha notevolmente complicato l’arrivo e l’intervento dei soccorsi. L’allarme è stato lanciato immediatamente dai compagni di battuta.

Sul posto sono intervenute con celerità diverse squadre, tra cui i Vigili del Fuoco di Udine, gli operatori del Soccorso Alpino e il personale sanitario del 118. Nonostante la mobilitazione e i disperati tentativi di rianimazione, le gravi ferite riportate si sono rivelate fatali e per il 70enne non c’è stato, purtroppo, nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto.

I Carabinieri hanno immediatamente avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’evento. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire se il colpo sia partito per un errore nel maneggio dell’arma da fuoco da parte dello stesso De Luca o di un altro cacciatore.

La salma del cacciatore è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli eventuali accertamenti.