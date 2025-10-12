  • Aiello del Friuli
domenica 12 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Colpo di fucile uccide un cacciatore a Faedis
L'APU sfiora il miracolo sportivo. Vince Bologna all'overtime
Leggera scossa di terremoto a Preone
Musica e letteratura al via stagionale dell'Accademia di studi pianistici Ricci
Grado, scoperte palizzate romane con cui capire variazioni livello del mare
Velo integrale, prosegue la battaglia di Cisint: svilisce la donna
Il corteo pro pal a Udine si farà, polemiche tra maggioranza...
Udine, Hotel Friuli blindato dalle forze dell'ordine
Cani da catastrofe, riaperto il centro di addestramento di Visco
Scontro in galleria sulla A23, un uomo precipita dal viadotto
Colpo di fucile uccide un cacciatore a Faedis

Battuta di caccia finita in tragedia in un bosco di Raschiacco. Morto un 70enne
Una giornata di caccia in compagnia si è trasformata in tragedia questa mattina nei boschi di Faedis. Un colpo di fucile partito accidentalmente ha messo fine alla vita di Paolo De Luca, 70enne del luogo. L’incidente è avvenuto nell’area boschiva di Raschiacco, in prossimità dell’allevamento di polli Mosolo.
L’uomo, vedovo e padre di tre figli, è stato ferito mortalmente dai pallini, la cui partenza accidentale è ora al vaglio delle autorità competenti. Il dramma si è consumato in un’area boschiva particolarmente isolata e di difficile accesso, fattore che ha notevolmente complicato l’arrivo e l’intervento dei soccorsi. L’allarme è stato lanciato immediatamente dai compagni di battuta.
Sul posto sono intervenute con celerità diverse squadre, tra cui i Vigili del Fuoco di Udine, gli operatori del Soccorso Alpino e il personale sanitario del 118. Nonostante la mobilitazione e i disperati tentativi di rianimazione, le gravi ferite riportate si sono rivelate fatali e per il 70enne non c’è stato, purtroppo, nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto.
I Carabinieri hanno immediatamente avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’evento. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire se il colpo sia partito per un errore nel maneggio dell’arma da fuoco da parte dello stesso De Luca o di un altro cacciatore.
La salma del cacciatore è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli eventuali accertamenti.

