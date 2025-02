Comics&Games 2025: Fiera di Udine regno della cultura k-pop

Udine si colora di K-pop con il ritorno di Comics&Games 2025, l’evento dedicato a manga, anime, videogiochi e giochi da tavolo, che ha inaugurato oggi la sua quarta edizione tra entusiasmo e divertimento per giovani, famiglie, cultori e appassionati.

Oltre ad una gaming experience potenziata e ad una mostra interattiva sui videogiochi anni ’70, la programmazione delle proposte aumenta di anno in anno. Tra gli appuntamenti più attesi, gli incontro con i doppiatori delle serie cult, il concerto di Cristina D’Avena – oggi in scena – la gara di cosplay e le Olimpiadi Robotiche per giovani programmatori. La Fiera di Udine, insomma, si conferma sempre più un punto di riferimento per eventi culturali e di intrattenimento e domani è pronta per la grande chiusura.

“Vogliamo rendere la Fiera un vero campus per il territorio, versatile e aperto a nuove opportunità”, ha dichiarato Antonio Di Piazza, Presidente di Udine Esposizioni. Il successo di Comics&Games rafforza questa direzione, trasformando i padiglioni fieristici in un mondo fantastico dove passato, presente e futuro si incontrano tra cosplay, tornei e ospiti speciali.