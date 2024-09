Concerto Anbima Fvg a Grado, protagonisti 150 giovani musicisti da tutta la regione

Si è concluso con il concerto finale al campo patriarca Elia di Grado il 19o campus MusicaInsieme di Anbima Fvg con protagonista la banda giovanile regionale diretta dal maestro Marco Somadossi. Ad esibirsi sono stati 150 musicisti in erba provenienti da 35 bande del Friuli Venezia Giulia, accompagnati dai solisti Flavia Quass e Federico Trufelli e guidati oltre che dal maestro Somadossi anche da altri 14 maestri che hanno seguito le varie sezioni del complesso. La banda Anbima ha così proposto al folto pubblico presente, tra cui la campionessa olimpica di scherma Mara Navarria, un ricco repertorio composto da venti brani. Tema del campus 2024 è stato il sogno con tutte le sue sfaccettature. Tra le istituzioni che hanno assistito all’evento anche il presidente del consiglio regionale Mauro Bordin. Fondamentale per la riuscita dell’evento l’operato dell’amministrazione comunale, della Banda Città di Grado e della parrocchia guidata da don Paolo Nutarelli. Nel corso della serata è stato inoltre ricordato come il 2025 sarà un anno importante per l’Anbima, che festeggerà il suo 70esimo compleanno, sempre con il minimo comun denominatore dell’unione tra giovani e musica sullo sfondo. GUARDA IL VIDEO