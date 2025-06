Concluso il primo corso universitario sulla sicurezza nei cantieri al Marinoni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 7 studenti dell’Istituto tecnico Marinoni di Udine hanno ricevuto questa mattina un attestato per aver brillantemente superato un esame universitario del Corso di studi in Tecniche dell’Edilizia e del Territorio. Si tratta di Veronica, Erin, Emily, Pietro, Edoardo, Gioele e una seconda Veronica. I ragazzi hanno frequentato un corso extracurriculare, organizzato dall’Ateneo friulano con la collaborazione del Collegio dei geometri, sui temi della sicurezza nei cantieri edili rivolto ai giovani che frequentano le classi quarte e quinte degli indirizzi CAT (costruzione, Ambiente e Territorio).

Il corso, intitolato ‘Laboratorio di organizzazione e sicurezza dei cantieri’, dà agli studenti che passano la prova finale ben 6 crediti formativi e sarà utile anche per la successiva iscrizione alla laurea specialistica triennale denominata LP-01.

Si tratta di un unicum a livello nazionale, sottolineano soddisfatti per il traguardo Lucio Barbiero, presidente del Collegio dei Geometri di Udine, e la dirigente scolastica del Marinoni Alberta Pettoello. La scuola Marinoni, difatti, è pioniera in questo essendo il primo istituto italiano ad adottare un nuovo metodo, molto più vicina al pratico che al teorico, su una disciplina delicata come quella della sicurezza nei cantieri. Le lezioni, coordinate dal docente dell’Università di Udine Giovanni Tubaro, sono tenute esclusivamente da professionisti che operano sul campo come Amedeo Plazzotta e Cristian Del Fabbro, entrambi liberi professionisti e Consiglieri del Collegio dei Geometri di Udine.