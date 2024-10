Il Concordiese territorio ponte tra Veneto e Friuli

Si è celebrato oggi, a Concordia Sagittaria, il centunesimo Congresso sociale della Società Filologica Friulana, il primo tra Tagliamento e Livenza dopo quello che San Michele al Tagliamento ospitò del 1985.

Dopo la celebrazione della Santa messa nella cattedrale di Santo Stefano, nel Palazzo Municipale si è tenuto il convegno dello storico sodalizio friulano. Nel corso dell’incontro il presidente della Filologica, Federico Vicario, ha ricordato come, anche dal punto di vista storico, il territorio del Concordiese rappresenti un’ideale ponte tra Friuli e Veneto. Infatti, Concordia e gli altri comuni della zona che si sono dichiarati friulanofoni contribuiscono al rafforzamento dell’identità friulana nel territorio con diverse iniziative: non solo ospitano attività di promozione della marilenghe, ma anche eventi sulla cultura friulana, come quelli organizzati nell’ambito della Settimana della Cultura Friulana.

A coronare la giornata è stata la presentazione del volume monografico “Cuncuardia”, un “numero unico” di 900 pagine curato da Franco Rossi e Luigi Zanin che raccoglie interessanti contributi su ambiente, archeologia, storia, profili biografici, arte, lingua e letteratura, società delle terre lungo il Lemene, tra Julia Concordia e Portogruaro.

La visita della Filologica nel Veneto orientale continuerà nei giovedì di ottobre si svolgerà presso il Collegio Marconi di Portogruaro, in sala delle colonne, una serie di incontri, presentazioni e conferenze. Questo il programma: giovedì 10 ottobre conferenza con Roberto Sandron e Pier Carlo Begotti su “Ernesto Degani a cent’anni dalla prima edizione della Diocesi di Concordia”; giovedì 17 presentazione del volume “Antonio Pancera. Patriarca e Cardinale” con Luca Gianni e Luigi Zanin; giovedì 24 presentazione del volume “Una terra di confine. Studi sulla marca friulana nel periodo carolingio ed ottoniano” con Luigi Zanin e Antonio Calò; giovedì 31 ottobre “Itinerari storici in bici tra Friuli e Veneto orientale” con Alberto Pavan e Federico Vicario. Tutti gli incontri saranno alle ore 17.