Il confine narrato tra musica e letteratura in due eventi a Staranzano e San Pier d’Isonzo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Musiche e ritmi da vari angoli d’Europa sono stati i protagonisti del concerto proposto dall’Orchestra Fiati Val Isonzo mercoledì sera all’azienda agricola La Ferula di Staranzano. “Solisti di Confine 2024” era il titolo dell’evento, che ha richiamato un folto pubblico tra sonorità dedicate in particolare alla cultura musicale spagnola ma non solo: tanti gli applausi per la cinquantina circa di elementi provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia che formano l’orchestra diretta dal maestro Fulvio Dose, nell’occasione accompagnata dal flauto di Caterina Goriup e dalla chitarra di Fabio Cascioli. L’Orchestra Val Isonzo è una consolidata realtà del panorama musicale regionale, capace di ottenere importanti riconoscimenti anche in ambito internazionale. E sempre sul tema frontiere, rimanendo nella Sinistra Isonzo ma passando da Staranzano a San Pier, nel weekend del 30 e 31 agosto torna l’apprezzato Festival della Piccola Editoria e Traduzione “Confine Capitale”, che affronterà tra dibattiti e incontri la complessità della transfrontalierità att