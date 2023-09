A Convergenze 2023 anche il Premio Tenco Daniela Pes

Dopo la data zero del 2022, torna per la seconda edizione Convergenze, il format presentato da Sexto ‘Nplugged che fonde musica, arte, temi ambientali, scoperta del territorio e del borgo e torre medievale immersi nel Parco delle Fonti di Torrate. La data da segnare sul calendario è sabato 16 settembre, dalle 14 in poi. L’area e tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Per tutta la giornata sarà presente un punto ristoro con truck per il cibo e un chiosco bevande. Ci sarà un corner FAI e uno Medici senza Frontiere. Il pubblico può inoltre munirsi di una coperta o un asciugamano, per vivere l’ambiente naturale in pieno relax.

Dalle 14.00 di sabato 16 settembresarà dunque accessibile l’area del borgo con possibilità di noleggiare gratuitamente delle biciclette per scoprire le aree naturalistiche circostanti.

Dalle 14.00 sarà anche possibile accedere alla Torre medievale Sbrojavacca, un sito raramente aperto al pubblico e che, per l’occasione, ospita la mostra “Suggestione Artificiale”, di Freak Of Nature, l’artista milanese che recentemente ha “marchiato” i negozi sfitti di Pordenone come opera di sensibilizzazione sociale. La stessa artista, in quattro performance a sorpresa nell’arco della giornata, dipingerà dal vivo con i suoi simboli i capi di abbigliamento che il pubblico le porterà e sarà un’occasione unica per potersi confrontare con lei.

Ritorna, come partner, l’importante presenza artistica di Terzo Paradiso e Cittadellarte di Michelangelo Pistoletto con una installazione di land art “Bamboo Paradizae” e due performance: con “Sow Difference” saranno distribuiti dei semi da impollinazione, come sensibilizzazione alla preservazione della natura mentre alle 16.30 sarà il momento di “Pace Preventiva”, performance partecipata con il pubblico, che Michelangelo Pistoletto crea come denuncia agli orrori del pianeta. La performace, che verrà ripresa in un video, sarà inserita assieme a tutte le altre performance mondiali nel sito www.preventivepeace.org permettendo a chiunque partecipi di fare parte dell’opera. Per la celebrazione dei 90 anni del maestro Pistoletto, in questo 2023 sono state inoltre realizzate moltissime mostre con le sue opere, in Italia e nel mondo.

Madrina della giornata per tutta la parte artistico visuale Eva Poles (Prozac+)

Dalle 14.30 alle 17.30 l’Impero della Luce propone “Foreste Elettriche”, cinque passeggiate guidate alla scoperta sonora dei campi elettromagnetici mediante l’utilizzo di speciali apparecchiature. Le città sono ormai costellate di dispositivi elettrici ed elettronici che emettono – costantemente e involontariamente – una miriade di impulsi, brusii, sfrigolii e sibili; anche se noi non possiamo sentirli a orecchio nudo, questi suoni ci attraversano continuamente. Sarà una scoperta legata ai suoni segreti dell’elettricità, captando il suono del paesaggio elettromagnetico che ci circonda attraverso la voce misteriosa, udibile solo se amplificata, della natura, dei corpi, di cavi sotterranei, wi-fi, centraline elettriche ecc. Necessaria la prenotazione a [email protected].

“Earth Upside Down”, alle 17.00, è l’incontro sui cambiamenti climatici curato da APA (Associazione Pordenonese Astronomia), all’esterno della torre medievale. Sempre APA, con “Ad Astra”, dal tramonto guiderà il pubblico alla scoperta del cielo e delle stelle, a occhio nudo e con l’utilizzo di piccoli telescopi.

La giornata si chiude in musica con quattro concerti che vedono headliner alle 22.30 la recente vincitrice del Premio Tenco 2023 emergenti Daniela Pes con l’unica data estiva in Friuli Venezia Giulia. Classe 1992, nata in Gallura, Daniela Pes ha una formazione jazzistica alle spalle che le consente una assoluta libertà compositiva. Peculiarità che la rende una personalità atipica rispetto alla scena attuale c’è sicuramente l’utilizzo della voce come strumento e il lavoro sulla dimensione testuale.

La sua voce e la sua musica, infatti, sfuggono alle classificazioni e ai contenitori predeterminati: Daniela Pes è immersa nel flusso artistico, come cantante, come strumentista, come musicista elettronica. Il suo è un talento multiforme. Il suo recente primo album Spira, acclamato dalla critica, è prodotto da Iosonouncane: tra elegante e oscura elettronica dai beat a tratti galoppanti e ambient dal respiro cosmico, l’album è composto da sette tracce cantate in una lingua che (ancora) non esiste.

Prima di lei alle 21.00 sul palco Alessandro Baris, polistrumentista e produttore italo americano di stanza a Bologna che, con la sua musica intimista e libera da canoni stilistici, fluttua senza posa tra elettronica scura, ambient e trame ritmiche tanto pulsanti quanto minimaliste. La sua musica è resa limpida e sofisticata da un accurato lavoro di sound design: il suo primo album solista, Sintesi, è arricchito dalle collaborazioni alla voce di Lee Ranaldo dei Sonic Youth, Emma Nolde e Lisa Papineau ed è stato acclamato dalla critica nazionale e internazionale.

Aprono la sessione musicale dalle 18.00 due band del nord est italiano. Mattatoio5 + Romina Salvadori che, con le loro sonorità post-rock, dark wave ed elettroniche, generano universi alternativi e non convenzionali che si abbinano spesso a performance teatrali, coreografie, poesia e visual. Lacosa progetto nato nel 2018che attinge da new wave, dream pop e indietronica in un corridoio di suoni stridenti, labirinti di synth e chitarre. Per Matteo Marenduzzo, Luca Andretta, Paolo Trolese e Walter Zanon si tratta di un’anteprima live esclusiva, con un primo album in uscita ad ottobre 2023 per l’indipendente Dischi Soviet Studio.

CRONOPROGRAMMA

> dalle 14.00 – PEDALANDO – prestito gratuito biciclette

> dalle 14.00 – SUGGESTIONE ARTIFICIALE – mostra pittorica di Freak of Nature

> dalle 14.00 – PROLUNGAMENTO DELL’OPERA – 4 performance a sorpresa con il pubblico di Freak of Nature

> dalle 14.00 – SOW DIFFERENCE – performance distribuzione semi di fiori da impollinazione di Terzo Paradiso/Cittadellarte

> dalle 14.00 – BAMBOO PARADIZAE – installazione land art di Terzo Paradiso/Cittadellarte

> dalle 14.30 alle 17.30 – FORESTE ELETTRICHE – guida all’ascolto dei campi elettromagnetici

> alle 16.30 – PACE PREVENTIVA performance partecipata con il pubblico – Terzo Paradiso/Cittadellarte

> dalle 17.00 alle 17.50 – EARTH UPSIDE DOWN – incontro sui cambiamenti climatici

> dal tramonto – AD ASTRA – osservazione guidata del cielo con telescopi

> alle 18.00 – LACOSA | Live Music

> alle 19.30 – MATTATOIO5 + Romina Salvadori | Live Music

> alle 21.00 – ALESSANDRO BARIS | Live Music

> alle 22.30 – DANIELA PES | Live Music