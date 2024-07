Al via a Cormons “Vini lib(e)ri”, rassegna letteraria in quattro serate

Si intitola Vini Lib(e)ri la rassegna letteraria al via questa sera a Cormons: si tratta di quattro serate, il cui orario d’inizio è sempre alle 20, nelle quali la presentazione di un libro sarà abbinata alla degustazione di un vino del territorio con il sottofondo della chitarra di Sofia Fiocco. L’iniziativa, organizzata per il secondo anno consecutivo da Enoteca e Cartolibreria Vecchiet, si svolge nel giardino interno del municipio, o, in caso di maltempo, nell’antistante sala civica.

Si parte questa sera, come detto, con Luigi Nacci ed il suo libro, edito da Einaudi, “I dieci passi dell’addio”. Martedì 30 è il turno di Massimiliano Drigo ed il suo “L’ombra del bicchiere”, edito da QuDu come l’insieme di poesie di Luca Buiat “Una raccolta di silenzi e temporali”, la cui presentazione si terrà mercoledì 31. Gran finale giovedì 1 agosto con Antonella Sbuelz e la sua ultima fatica letteraria, “Mariam”, edita da Vallecchi.