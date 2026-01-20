Crédit Agricole Italia, 20 milioni di euro a supporto di doValue

Crédit Agricole Italia ha perfezionato un finanziamento dall’importo complessivo di 20 milioni di euro a favore di doValue, il principale provider in Europa di servizi finanziari strategici e soluzioni a valore aggiunto. L’operazione ha il duplice scopo di ottimizzare il profilo di liquidità della Società e, al contempo, di incentivare la diversificazione delle fonti di finanziamento a sostegno del piano di crescita del Gruppo stesso. Il Gruppo doValue è un operatore europeo di servizi finanziari che offre prodotti innovativi lungo l’intero ciclo di vita del credito, dall’origination al recupero e all’asset management alternativo. Con più di 25 anni di esperienza e circa 140 miliardi di euro di asset lordi in gestione (Gross Book Value) al 30 settembre 2025, è presente in Italia, Spagna, Grecia e Cipro.