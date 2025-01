Cultura: Anzil, investimenti record per Aquileia pronta per Giubileo

“Riconoscendo ad Aquileia un ruolo di eccezionale rilievo culturale, artistico, turistico e della ricerca, abbiamo destinato convintamente ingenti risorse per la sua promozione e sviluppo, per renderla sempre più fruibile e attrattiva nel mondo: già 3,5 milioni di euro nel 2025, con investimenti record nel 2024. I risultati si vedono e si toccano con mano: i progetti illustrati oggi da Fondazione Aquileia parlano di futuro in un periodo particolarmente importante, quello del Giubileo della Misericordia e di Go!2025”.

Sono le parole del vicegovernatore e assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, che oggi è intervenuto ad Aquileia, negli spazi del Museo archeologico nazionale (Man), all’illustrazione del bilancio delle attività 2024 e alla programmazione 2025 di Fondazione Aquileia. “La Regione Friuli Venezia Giulia sostiene con forza il percorso che Fondazione ha avviato con gli altri soggetti anche del territorio, tra cui Ministero, Comune, Università, Società per la conservazione della basilica (Socoba), per far conoscere la stratificata, lunga, complessa e gloriosa storia di Aquileia, dalle sue radici romane fino al periodo patriarcale, passando attraverso l’epoca longobarda – ha detto il vicegovernatore Anzil -. Un patrimonio immenso, una ricchezza per le comunità, un valore da preservare”. “Grazie a un finanziamento di 2 milioni di euro (risorse extra concesse dalla Regione) la Fondazione potrà acquistare 18 ettari di superficie che ricade per lo più nell’area Unesco: queste zone, in parte già acquisite, andranno ad affiancare i 20 ettari assegnati dallo Stato per ampliare le ricerche nel sottosuolo, con la collaborazione non solo delle università italiane ma anche di quelle straniere – ha spiegato Anzil -. La città diventerà quindi un parco archeologico tra i più grandi del mondo. Gli scavi che si potranno intraprendere, non solo porteranno nuova conoscenza sulle vicende di un centro cosmopolita, quale fu Aquileia, ma anche momenti di incontro e scambio tra professionisti che si confronteranno nelle aree archeologiche durante le indagini. Saranno cantieri importanti anche dal punto di vista turistico, capaci di attrarre visitatori ed esperti”.

Dal vicegovernatore un plauso è stato rivolto a Fondazione Aquileia “per la capacità di tradurre praticamente una serie di progetti di grande respiro, lungimiranti, in grado di restituire a questo importante centro storico e artistico, di produzione artigianale di altissimo livello, il meritato rilievo”. Hanno partecipato all’illustrazione anche il sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino, il presidente e il direttore di Fondazione Aquileia, rispettivamente Roberto Corciulo e Cristiano Tiussi, il direttore della basilica di Aquileia, Andrea Bellavite e il direttore del Man di Aquileia, Marta Novello.