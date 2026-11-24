“Il Friuli Venezia Giulia è una terra di
capitali della cultura, con Gorizia che ha vissuto nel 2025 la
straordinaria esperienza di Capitale europea insieme a Nova
Gorica e Pordenone che si prepara a raccogliere il testimone come
Capitale italiana nel 2027. Con questo progetto vogliamo portare
in tutta Italia il racconto di una regione che ha fatto dell’arte
e della bellezza la propria bandiera e che ambisce a diventare un
punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale nel cuore dell’Europa”.
È il messaggio lanciato dal vicegovernatore del Friuli Venezia
Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, intervenuto oggi a
Padova, nella prestigiosa cornice del Caffè Pedrocchi, alla nuova
tappa del progetto regionale “Capitali”, intitolata “Friuli
Venezia Giulia terra di capitali: da GO!2025 a Pordenone 2027″.
L’iniziativa, avviata a Torino in occasione del Salone
internazionale del Libro e successivamente approdata a Milano,
Roma e Bari, ha fatto tappa oggi nella città veneta con un
appuntamento dedicato all’arte e al ruolo della bellezza nella
costruzione dell’identità culturale dei territori.
“Se pensiamo a Padova, viene subito in mente Giotto; se pensiamo
a Pordenone, il Pordenone. Sono esempi di come l’arte sia
profondamente legata all’identità delle nostre città – ha
sottolineato Anzil -. Senza l’arte e senza la bellezza, le città
sarebbero luoghi nei quali sarebbe certamente meno piacevole
vivere. È proprio questo il messaggio che vogliamo condividere
con il pubblico che ci viene a incontrare: la cultura è un
patrimonio fondamentale per la qualità della vita delle nostre
comunità”.
Il vicegovernatore ha quindi evidenziato come il percorso che
unisce Gorizia 2025 e Pordenone 2027 rappresenti un’importante
opportunità per promuovere il Friuli Venezia Giulia anche al di
fuori dei confini regionali, valorizzandone le eccellenze
artistiche e culturali. “Essere oggi a Padova – ha concluso Anzil
– è un’ottima occasione per farci ambasciatori della nostra
terra, per raccontare le sue bellezze e per rafforzare il ruolo
del Friuli Venezia Giulia quale territorio capace di mettere la
cultura al centro della propria visione di sviluppo e delle
proprie relazioni con il resto d’Italia e d’Europa”.
All’incontro hanno partecipato, oltre al vicegovernatore, il
sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, il consigliere comunale di
Pordenone Alberto Santarossa, il giornalista Fabrizio Brancoli,
la storica dell’arte Caterina Furlan e il poeta, scrittore e
direttore artistico di Pordenonelegge Gian Mario Villalta. A
coordinare gli interventi del talk è stato il regista e attore
Massimiliano Finazzer Flory.
Il viaggio del progetto Capitali si chiuderà a Bologna mercoledì
2 dicembre 2026 (ore 18.00, MAMbo – Museo d’Arte Moderna di
Bologna) con l’incontro “L’arte contemporanea tra digitale e il
reale”. Gli eventi sono promossi dalla Regione Friuli Venezia
Giulia in stretta sinergia con le Amministrazioni Comunali di
Gorizia e Pordenone e il supporto operativo della Fondazione
Pordenonelegge.it.