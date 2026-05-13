Da Milano parte Eureka: la cultura creativa del FVG in tour in Italia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si apre oggi, a Milano nella sede della Fondazione OpenDot, Eureka Roadshow 2026: il tour nazionale promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da Pordenone Fiere per presentare la terza edizione di Eureka, la Fiera della Cultura e Creatività in programma il 5 e 6 novembre a Pordenone.Sei tappe attraverseranno l’Italia per coinvolgere imprese culturali, creativi e stakeholder del settore.Il vicepresidente regionale Mario Anzil accompagnerà il progetto come ambasciatore del Roadshow.Dopo Milano, il tour toccherà Firenze, Torino e Bari affrontando temi come design, rigenerazione urbana, editoria digitale e musica come leva di promozione culturale.