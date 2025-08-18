  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
lunedì 18 Agosto 2025
BUSINESS FVG


Cultura

Da Tualis, nel segno di Pierluigi Di Piazza, invito alla responsabilità per Gaza

Un richiamo alla responsabilità di tutti, per quanto sta accadendo a Gaza, è arrivato da Loris De Filippi, operatore umanitario udinese, che ha partecipato a Tualis alla presentazione del libro di don Pierluigi Di Piazza 'Le dieci grandi parole'.
Alessandra Salvatori
Autore: Alessandra Salvatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un invito a scuotere le coscienze, un richiamo alla responsabilità a non girarsi dall’altra parte e soprattutto a non smettere mai di indignarsi. E’ quello lanciato a Tualis da Loris De Filippi, udinese, da 30 anni impegnato come operatore e dirigente umanitario nei contesti più drammatici. Già presidente di Medici Senza Frontiere, ora Health Specialist per Unicef, De Filippi, di ritorno da Gaza, ha portato la propria testimonianza nella chiesa parrocchiale di Tualis, in occasione della presentazione dell’ultimo libro postumo di don Pierluigi Di Piazza: ‘Le dieci grandi parole. Indicazioni per la vita’. A dialogare con De Filippi, Vito Di Piazza, impegnato ad alimentare il dialogo con il fratello Pierlugi e a continuare a portare avanti il suo messaggio, anche attraverso la pubblicazione degli appunti e delle riflessioni scritte lasciate dal sacerdote dell’accoglienza. A leggere alcuni brani del libro, l’attrice Aida Talliente.

De Filippi è partito da alcuni numeri drammatici per raccontare la tragedia di Gaza: nella striscia si contano 40mila parti all’anno e dall’ottobre 2023 sono morti 20mila bambini. Qui, ha detto, ci sono i veri morti di fame. Eppure questo popolo non si è arreso. In tanti a Gaza – ha detto De Filippi – sperano che incontri come questo di Tualis possano provocare una scintilla.

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

Redazione

Link utili

