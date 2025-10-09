Dal 11 ottobre al 12 aprile, a Villa Manin la mostra Confini. Da Gauguin a Hopper. Un viaggio tra due secoli di arte, tra i colori dell’Impressionismo e le atmosfere sospese di Hopper. È la nuova grande mostra allestita a Villa Manin di Passariano, ideata e curata da Marco Goldin. In esposizione 130 capolavori di una cinquantina di maestri dell’Ottocento e del Novecento, provenienti da 42 musei europei e americani. Un percorso che accompagna il visitatore tra paesaggi, volti e visioni, per riflettere sul tema del confine: geografico, culturale, ma anche interiore. La mostra, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da ERPAC FVG, rientra nel programma GO! 2025&Friends, che celebra Gorizia e Nova Gorica Capitali europee della Cultura, sarà aperta al pubblico dall’11 ottobre 2025 al 12 aprile 2026 negli spazi dell’Esedra di levante di Villa Manin.