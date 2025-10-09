Dal 11 ottobre al 12 aprile, a Villa Manin la mostra Confini. Da Gauguin a Hopper. Un viaggio tra due secoli di arte, tra i colori dell’Impressionismo e le atmosfere sospese di Hopper. È la nuova grande mostra allestita a Villa Manin di Passariano, ideata e curata da Marco Goldin. In esposizione 130 capolavori di una cinquantina di maestri dell’Ottocento e del Novecento, provenienti da 42 musei europei e americani. Un percorso che accompagna il visitatore tra paesaggi, volti e visioni, per riflettere sul tema del confine: geografico, culturale, ma anche interiore. La mostra, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da ERPAC FVG, rientra nel programma GO! 2025&Friends, che celebra Gorizia e Nova Gorica Capitali europee della Cultura, sarà aperta al pubblico dall’11 ottobre 2025 al 12 aprile 2026 negli spazi dell’Esedra di levante di Villa Manin.
Dal 11 ottobre al 12 aprile, a Villa Manin la mostra Confini.Da Gauguin a Hopper
Un evento internazionale che riunisce 130 capolavori di oltre cinquanta artisti europei e americani, dal valore complesso di 1 miliardo e 700 milioni di euro.
0