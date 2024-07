De Gregori in concerto al Castello di Udine

A distanza di oltre due anni dall’ultimo tour solista, l’estate 2024 vede il grande ritorno sul palco di Francesco De Gregori, cantautore, musicista, artista fra i più amati di sempre, pronto a incantare il suo pubblico con oltre 20 date accompagnato dalla sua band, per portare la sua musica in tutta la penisola. Per la felicità dei tanti fan del Friuli Venezia Giulia, il principe della musica italiana ha previsto un’unica data in esclusiva regionale, in programma venerdì 19 luglio al Castello di Udine. Gli ultimissimi biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario di UdinEstate, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto, dalle 19.00. Porte aperte al pubblico alle 19.30 e inizio concerto alle 21.30.

Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Sul palco, il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993. L’ultimo tour di Francesco De Gregori con la sua band è stato nella primavera del 2022 nei club. Dal 18 giugno 2022 (Stadio Olimpico di Roma) fino al 23 dicembre 2023 (Palazzo Dello Sport di Roma) si è esibito condividendo il palco con Antonello Venditti, ottenendo successo dopo successo sui palchi di tutta la penisola. Dall’unione artistica dei due cantautori è nato l’album live “Il concerto”.

