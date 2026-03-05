  • Aiello del Friuli
giovedì 5 Marzo 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Deposito pieno, Cineteca del Friuli pensa all’ampliamento
Biometano a Pertegada, residenti preoccupati: “Rovinato un paese”
Modello Friuli, una storia di rinascita. EconoMy Fvg alle 21
Geopolitica e sfide globali: a Udine torna Open Dialogues for the...
A Paolo Petiziol il premio dei patroni di Gorizia
Assalto al treno dei tifosi, indagati un friulano e 2 veneziani
Denunciato da prima moglie per bigamia, ma è marocchino: assolto
Minacciò la moglie con l’ascia, condanna a 3 anni di reclusione
Ruoso è stato ucciso in un agguato: la confessione di Bedin
Delitto Ruoso, fermato Bedin: accusato di omicidio premeditato
Cultura

Deposito pieno, Cineteca del Friuli pensa all'ampliamento

Nei locali di Gemona sono conservati 700 film in nitrato
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il deposito della Cineteca del Friuli ha raggiunto la capienza massima consentita dalla legge. Nei locali climatizzati dell’Archivio Cinema di Gemona sono infatti conservati 700 titoli su pellicola in nitrato di cellulosa, materiale utilizzato fino ai primi anni Cinquanta e altamente infiammabile, che richiede particolari condizioni di sicurezza per la conservazione.

Proprio il limite raggiunto ha aperto il confronto sulla necessità di ampliare gli spazi destinati all’archivio. L’ipotesi è quella di affiancare all’attuale deposito, inaugurato nel 2008, una nuova struttura progettata specificamente per la conservazione delle pellicole in nitrato, tra le più fragili ma anche tra le più preziose del patrimonio cinematografico.

Il tema è stato al centro della visita a Gemona di una delegazione della Regione Friuli Venezia Giulia guidata dal vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil e dall’assessore alle Finanze Barbara Zilli. All’incontro hanno partecipato anche i fondatori della Cineteca, Livio Jacob e Piera Patat, insieme al sindaco di Gemona Roberto Revelant.

La Cineteca del Friuli, riconosciuta dalla Regione come ente deputato alla conservazione del patrimonio cinematografico regionale, custodisce una rilevante collezione di cinema muto e contribuisce ogni anno alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone. Le pellicole sono conservate nei cellari in condizioni controllate di temperatura e umidità, mentre nei laboratori si svolgono le attività di restauro e digitalizzazione.

