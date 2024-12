Quattro serate evento per il documentario dedicato a Gigi Maieron

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Arriva nelle sale friulane, dopo l’anteprima estiva, il documentario SI VÎF – UNE VITE DI MUSICANT di Dorino Minigutti, dedicato al cantautore friulano Gigi Maieron, “un musicante che ha saputo sciogliere il sale del dolore nel canto di una poesia”, come lo descrive l’autore.

Quattro le occasioni per vedere il film con la presenza in sala del regista e del protagonista: venerdì 13 dicembre al Visionario di Udine (ore 19.30), sabato 14 dicembre al Cinema Sociale di Gemona (ore 18.40) e mercoledì 18 dicembre a Cinemazero di Pordenone (ore 21). Il quarto appuntamento, nell’anno nuovo, sarà venerdì 17 gennaio, al Cinema David di Tolmezzo (ore 20.30).

In lingua friulana, il film è un dialogo fra Minigutti e Maieron da cui emerge in modo spontaneo il ritratto di un uomo, prima ancora che di un artista, capace di mettere a nudo anche le proprie fragilità. Tra musica e parole affiorano temi personali che diventano universali: il rapporto genitori e figli, il trascorrere del tempo, l’amore, la morte. Allo stesso modo, attraverso la vicenda personale emergono dettagli di un’epoca e di un territorio, la Carnia, a cui Maieron è profondamente legato, così come gli è cara l’espressione friulana “Si Vîf” (con la sua duplice valenza, “si vive” o “si sopravvive”), titolo di una sua canzone e del disco del 2002 che lo ha consacrato a livello nazionale, nella quale si riassume il senso di un modo di stare al mondo, suo ma anche tipicamente carnico.

Cantautore, poeta e scrittore, Luigi Maieron pubblica il primo CD, Anime Femine, nel 1998, seguito da Si Vîf, prodotto da Michele Gazich e Massimo Bubola. Con l’album Une primavere è tra i cinque finalisti al premio Tenco 2008. Firma inoltre la raccolta di poesie Orepresint, il romanzo autobiografico vincitore del premio Leggimontagna La neve di Anna (2004), il libro scritto a quattro mani con Mauro Corona Quasi niente (2017) e il romanzo Te lo giuro sul cielo (2018).

Dorino Minigutti è autore e regista di numerosi documentari tra i quali Big John (2023); L’Atlante della Memoria (2020) e Oltre il filo (2011). In lingua friulana ha realizzato Masse Biel (2023), dedicato a Dario Zampa; le serie documentarie Il Mont intune pagjine (2024), Altris Feminis (2023) e Feminis (2022), Int/Art (2016-2018) e Nûfcent (2004-2007).

SI VÎF – UNE VITE DI MUSICANT fa parte della serie documentaria in lingua friulana Muse a Muse ed è prodotto da Agherose, con il sostegno del Fondo Regionale dell’Audiovisivo del FVG e la collaborazione dell’ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana.