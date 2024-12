Domenica in Cattedrale a Udine la celebrazione di apertura del Giubileo

La Chiesa udinese si ritrova domenica 29 dicembre in Cattedrale, nel capoluogo friulano, per la solenne apertura del Giubileo. Dopo la celebrazione delle Vigilia di Natale a San Pietro, durante la quale Papa Francesco ha aperto il Giubileo 2025, domenica nel corso di una Santa messa che inizierà alle 16, l’Arcivescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba, inaugurerà l’Anno Santo «Pellegrini di speranza». E’ stato lo stesso Pontefice a stabilire che domenica 29 dicembre in tutte le cattedrali e concattedrali, i Vescovi diocesani celebrino la santa Eucaristia come solenne apertura dell’Anno giubilare.

Alla celebrazione in Duomo sono invitati tutti i presbiteri, i diaconi, i religiosi e le religiose, i fedeli dell’Arcidiocesi udinese. Il ritrovo sarà all’oratorio della Purità, in piazza del Duomo. Una processione rappresenterà poi un simbolico pellegrinaggio verso la Cattedrale, aperto da una croce con un crocifisso dorato, che resterà esposta in Cattedrale per tutto l’Anno Santo.

Alla venerazione della croce da parte dell’assemblea seguirà la memoria del Battesimo. La celebrazione proseguirà con l’Eucaristia, arricchita da letture e preghiere nelle diverse lingue dell’Arcidiocesi udinese. Si professerà la fede con il Simbolo aquileiese. Ad animare la liturgia sarà la Cappella musicale della Cattedrale di Udine.