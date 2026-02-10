  • Aiello del Friuli
martedì 10 Febbraio 2026
CulturaTerritorio

Donne che raccontano donne: mostra in Galleria FARè di Udine

L'esposizione sarà visitabile fino al 28 febbraio in Corte del Giglio
Redazione
Autore: Redazione

Donne accomunate dalla stessa passione hanno scelto di dare forma alle proprie sensazioni e alla propria visione del mondo con il coraggio di rompere le regole: è stata inaugurata la mostra Donne di Donne, visitabile fino al 28 febbraio in Galleria FARè, in Corte del Giglio a Udine.

Attraverso lo sguardo fotografico, le autrici hanno deciso di raccontare e raccontarsi, descrivendo frammenti della loro esistenza. Il progetto nasce all’interno del Circolo Fotografico Culturale “L’Obiettivo” di Pasian di Prato ed è firmato da un gruppo di fotografe interamente al femminile: Antonella Burello, Franca Peratoner, Fulvia Garbo, Laura Loiotile, Loredana Corradin, Micaela De Lorenzo Poz, Giovanna Morassutti, Giuliana Cao, Katalin Burany, Laura Ruiz e Alessandra Caldana.

Per la realizzazione di questo lavoro, il gruppo ha scelto di rappresentare le donne viste con gli occhi delle donne, descrivendo tratti della loro esistenza attraverso un percorso espositivo articolato in tre sezioni tematiche. La giornata della donna racconta l’impegno quotidiano delle donne nella società, tra ambito lavorativo e familiare. Le età della donna mette in luce la cura che ogni donna dedica a sé stessa nelle diverse fasi della vita, oppure il naturale scorrere del tempo attraverso le generazioni. Tracce di donna, infine, suggerisce la presenza femminile attraverso oggetti che ne evocano l’identità e i molteplici ruoli.

“Il nostro vuole essere un canto di libertà. Questa raccolta è nata anni fa da un gruppo di donne spinte dal desiderio di raccontare se stesse e di mostrare vari aspetti della vita quotidiana della donna. Volevamo condividere le nostre storie e dare voce a diverse generazioni”, ha spiegato Antonella Burello, fotografa portavoce del collettivo.

“Siamo felici e onorati di ospitare questa mostra. I lavori sono articolati, ricchi e variegati: ogni partecipante ci regala una sua personalissima interpretazione dell’universo femminile”, ha aggiunto Roberto Casasola, curatore della Galleria. “Per l’occasione, in Galleria ci sarà anche il libro Una storia di colori e libertà della fotografa Loredana Moretti: una dedica semplice e diretta all’amicizia che ha legato l’autrice per oltre vent’anni all’artista Rocco Antonio D’Aversa”.

La mostra sarà visitabile fino al 28 febbraio dal martedì al sabato dalle 15 alle 19, presso la Galleria FARè, in via dei Rizzani 9, interno 3, a Udine.

Ingresso gratuito.

