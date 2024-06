Duemila Penne Nere al raduno triveneto degli Alpini

Oltre 2 mila penne nere hanno raggiunto Bibione per prendere parte alla sfilata in occasione del raduno Triveneto degli alpini. Stamattina l’ammassamento in piazzale Zenith per gli onori, prima di iniziare a sfilare in direzione Corso del Sole, via delle Costellazione, viale Aurora per raggiungere il palco allestito in piazza Fontana attorno le 13.30. Per un evento che si è esteso dalle Alpi a quota zero, è stato scelto un ramo di pino come testimone, un ulteriore simbolo dei monti che ha raggiunto il mare, passando di mano in mano. Un appuntamento seguito nel corso della mattinata in diretta da Telefriuli con interviste alle sezioni regionali, il racconto delle penne nere nei loro ricordi di leva in regione oltre allo sfilamento. Questa sera dalle 19.30 il Raduno Triveneto di Bibione verrà riproposto con un focus sulle sezioni del Friuli Venezia Giulia.