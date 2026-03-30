Erpac FVG, 2025 da record: oltre 226 mila visitatori nei musei regionali

Il 2025 segna una crescita senza precedenti per l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, con 226.671 ingressi complessivi, più del doppio rispetto ai 98.700 del 2024 e ai 100.220 del 2023.
Exploit a Gorizia, che supera i 93.000 visitatori rispetto ai 23.000 dell’anno precedente, mentre Villa Manin raggiunge quota 96.000 ingressi.
Tra i grandi eventi, la mostra “Confini da Gauguin a Hopper” registra una media di 670 visitatori al giorno, con un picco di 2.617 presenze, e oltre 10.000 partecipanti alla Notte dei Confini.
Sempre più internazionale il pubblico, con il 25% di visitatori dalla Slovenia, il 21,9% dall’Austria e il 10,6% dalla Germania.
Sul fronte degli investimenti, 4,8 milioni di euro destinati all’accessibilità e oltre 2.000 metri quadrati di nuovi spazi espositivi.