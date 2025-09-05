Erpac FVG presenta il compendio dell’offerta didattica e culturale per le scuole

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una brochure pratica, dettagliata e che riassume le offerte culturali in favore delle scuole dell’infanzia e primarie e secondarie di primo e secondo grado.

E’ quanto realizzato dall’ERPAC FVG, l’ente regionale per il patrimonio culturale, che ha presentato il primo compendio dell’offerta didattica, con l’obbiettivo di facilitare la programmazione di gite d’istruzione, visite guidate, esperienze interattive e laboratori creativi volti a valorizzare il patrimonio storico del territorio e avvicinare le giovani generazioni all’arte. Un opportunità che coinvolgerà fin da subito 5 sedi storiche e museali del Friuli Venezia Giulia, illustrate agli insegnanti attraverso un programma di Open Day guidati.

L’ERPAC FVG ha realizzato e presentato il primo compendio dell’offerta didattica, brochure pratica e dettagliata che riassume le offerte culturali in favore delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. L’obbiettivo è quello di facilitare fin da subito gli istituti nella programmazione di gite d’istruzione, visite guidate ed esperienze laboratoriali in 5 sedi storiche e museali del Friuli Venezia Giulia, tra cui Villa Manin di Passariano, Palazzo Attems e Borgo Castello a Gorizia, la Galleria Spazzapan a Gradisca d’Isonzo e il Museo Penzi di Cavasso Nuovo.