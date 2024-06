ERT, oltre 70 spettacoli per più di 250 repliche

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La stagione 24/25 dell’ERT presenterà oltre 70 spettacoli per più di 250 repliche. In attesa di presentare tutti i cartelloni a fine agosto, oggi sono stati illustrati alcuni possibili percorsi che il pubblico potrà intraprendere in un personale viaggio all’interno dei 28 teatri ERT.

Grandi interpreti – Come da tradizione, i grandi nomi della scena italiana calcheranno i palcoscenici regionali. Massimo Lopez e Tullio Solenghi saranno protagonisti in apertura di stagione con Dove eravamo rimasti, ideale prosecuzione del Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show che aveva entusiasmato il pubblico alcune stagioni fa. Chi non calca i palcoscenici del Circuito da tanto tempo è Alessandro Bergonzoni. Un grande ritorno è rappresentato da Lella Costa che riporta sul palco, a distanza di 24 anni dal debutto. Chi arriva per la prima volta in Circuito è Pierpaolo Spollon, volto conosciuto al pubblico televisivo per i ruoli nelle serie di successo Doc – nelle tue mani, Blanca e Che Dio ci aiuti, che sarà in scena con il suo divertente monologo Quel che provo dir non so. Questa prima carrellata sui volti noti al grande pubblico si chiude con Neri Marcorè che si confronterà con il Fabrizio De André de La buona novella. Grandi soddisfazioni per il numero delle presenze con il ritorno ai dati pre-pandemici, già riscontrato nel 2022/2023, confermato dai numeri di abbonati e presenze totali, attestati rispettivamente sulle 5’500 e sulle 62’060 unità contro le 5’329 e 59’751 della stagione precedente. Sono state 263 le serate nei 28 teatri del Circuito.