Esame di Stato, cambiano le regole e scoppia la polemica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cambiano le regole per l’ammissione all’esame di stato a due mesi dalla fine della scuola e scoppia la polemica. L’ordinanza del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sulle modalità di svolgimento della maturità, firmata ieri, conferma la necessità di avere almeno il sei in condotta per accedere all’esame, ma introduce una novità: basta l’insufficienza in una sola materia per non essere ammessi. L’Associazione nazionale presidi del Friuli Venezia Giulia è perplessa e ha chiesto chiarimenti.