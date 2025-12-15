  • Aiello del Friuli
Cultura

Eureka 2026 torna a Pordenone: cultura e creatività il 5 e 6 novembre

Il vicegovernatore ha ricordato come il FVG sia oggi tra le prime Regioni italiane per investimenti pubblici pro capite in ambito culturale
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo il grande successo dell’edizione 2024, Eureka – la Fiera Nazionale della Cultura e Creatività – torna alla Fiera di Pordenone il 5 e 6 novembre 2026. L’appuntamento, promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Pordenone Fiere, ha l’obiettivo di valorizzare le imprese culturali e creative del territorio, facilitando la collaborazione tra loro e con le aziende di altri settori, per creare nuove opportunità di business.

Nel 2024 la manifestazione ha registrato numeri importanti che confermano l’interesse crescente di aziende, operatori e istituzioni verso questo comparto: 103 stand di imprese culturali e creative non solo dalla Regione ma anche dal resto dell’Italia e con qualche presenza di imprese estere, 352 incontri B2B organizzati sulla base di una specifica attività di matching che ha messo in relazione coppie di potenziali business partner, un ricco palinsesto di convegni e workshop dedicati a innovazione culturale, creatività digitale, nuove tecnologie e opportunità per il settore.

“La fiera Eureka è importante perché è un’azione concreta che contribuisce a creare un obiettivo e una visione: l’obiettivo è quello di contribuire a creare un luogo dove sia più bello vivere e una visione che vede la cultura come formidabile strumento per raggiungere questo obiettivo. Non è un caso che Eureka sia nata e continui a crescere a Pordenone, designata Capitale Italiana della Cultura 2027.”, sottolinea Mario Anzil, Vicepresidente della Regione FVG e assessore a Cultura e Sport, che continua:

“Il Friuli Venezia Giulia è inoltre tra le prime regioni italiane per spesa culturale delle famiglie, un dato che conferma l’efficacia delle politiche pubbliche e la vitalità del nostro sistema culturale.

La nostra è una cultura di frontiera e polifonica, che si basa su operatori economici, aziende, artisti, associazioni e artigiani, che collaborano insieme per il raggiungimento di una rinascita culturale condivisa.”

Eureka 2026 si prepara a ripetere il format di successo già collaudato, che prevede uno spazio con stand dedicati alle imprese, dove presentare i propri prodotti e servizi, un’ampia area dedicata al business matching, con incontri B2B prenotabili tramite agenda digitale e un ricco programma di convegni e workshop dedicati a temi di interesse per il settore.

“Il successo di Eureka nasce dalla capacità di fare rete e di mettere in contatto imprese culturali e creative con aziende cosiddette “tradizionali” e generare nuove collaborazioni.”, commenta Renato Pujatti, Presidente di Pordenone Fiere. “Pordenone Fiere ha questa mission da sempre, per questo motivo ringraziamo l’Assessore Anzil e tutta la Direzione Regionale Cultura e Sport per la fiducia accordataci nel confermarci come partner organizzativo di EUREKA 2026.”

L’appuntamento è quindi fissato: 5 e 6 novembre 2026, Fiera di Pordenone, per due giornate dedicate a cultura, creatività e nuove opportunità di sviluppo per le imprese del settore.

