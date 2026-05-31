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Ferro, Bob Sinclar e Cremonini: il FVG canta l’estate

A Gorizia attese decine di migliaia di persone per un evento che segna anche la nascita del nuovo polo della musica live del Friuli Venezia Giulia
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Weekend da grandi numeri per la musica in Friuli Venezia Giulia.

A Lignano ventiduemila persone hanno accolto il ritorno di Tiziano Ferro negli stadi dopo il lungo stop, in uno show carico di emozioni e grandi successi.

A Udine, oltre duemila spettatori hanno riempito il Castello per “Sunset in the Castle – Degustando il FVG”, con il dj set al tramonto della star internazionale Bob Sinclar che ha fatto ballare il pubblico sulle note di “Love Generation” e “World Hold On”.

E ora l’attenzione si sposta tutta su Gorizia, dove questa sera Cesare Cremonini inaugurerà il suo nuovo tour con la data zero di “Cremonini Live26” all’Aeroporto Duca d’Aosta, trasformato per la prima volta in una grande arena per concerti.

Attese decine di migliaia di persone per un evento che segna anche la nascita del nuovo polo della musica live del Friuli Venezia Giulia.

Biglietti andati a ruba, navette dedicate e treni straordinari accompagneranno il pubblico in quello che si annuncia come uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’estate.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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