Festival del Folklore, cinque giorni di eventi: la novità è la sfilata di sabato

Una giornata in più di eventi, cinque invece che quattro, e soprattutto la sfilata dei gruppi al sabato sera. Sono le principali novità dell'edizione 2025 del Festival Mondiale del Folklore, organizzato come di consueto dall'associazione Etnos ed in programma a Gorizia da mercoledì 27 a domenica 31 agosto prossimi, quando la città vivrà uno spirito di comunanza e amicizia tra popoli in piena sintonia con i valori della Capitale europea della Cultura in corso.

Sarà insomma una vera e propria edizione, la 53esima, targata Go 2025.

Non mancheranno momenti di vicinanza sociale col territorio: nelle giornate del Festival i gruppi folkloristici partecipanti si esibiranno infatti anche all’interno delle case di riposo cittadine per allietare coi loro balli e le loro musiche gli ospiti delle strutture.