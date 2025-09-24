Finanziamenti culturali, disco verde dalla V commissione regionale

Via libera dalla V commissione regionale presieduta da Diego Bernardis (Fedriga presidente) – con il voto a maggioranza – agli otto nuovi regolamenti relativi al finanziamento annuale dei progetti triennali culturali (per il triennio 2026-2028) che, rispetto all’impianto e alla maggior parte dei criteri, rimangono pressoché uguali ai regolamenti del triennio precedente. L’apertura dei termini per le domande è prevista per il prossimo mese di novembre. L’assessore regionale Mario Anzil ha sottolineato come ci sia una novità importante: la compartecipazione dei beneficiari che sono così incentivati ad abbinare alla Regione anche altri soggetti finanziatori, seppure in misura minore, in modo da diversificare il finanziamento

complessivo.

Discussa in commissione anche la proposta di legge presentata da Markus Maurmair (Fratelli d’Italia), per un parere. La finalità vede tutti d’accordo, organizzatori e politici: introdurre anche in Friuli Venezia Giulia riconoscimento, mappatura, tutela, valorizzazione e promozione delle rievocazioni storiche attraverso la creazione di un registro ad hoc in cui inserirle, l’assegnazione di un logo identificativo, nuovi contributi finanziari, attività laboratoriali per bambini e ragazzi.

L’Unpli Fvg, ha messo in evidenza l’innovazione dei ristori che possono essere ottenuti, in particolare per le manifestazioni che vengono interrotte causa eventi atmosferici. Gli esponenti dei vari comuni: da Sacile a Palmanova. Da Polcenigo a Romans d’Isonzo, Fagagna, Cividale, Pordenone Erto e Casso e Ciconicco hanno rimarcato migliorie da apportare e proposte.