Fondazione Friuli presenta il Bando Istruzione 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Fondazione Friuli ha da sempre nel cuore la qualità del sistema scolastico, e per questo mira a potenziare l’attività didattica e a favorire la sperimentazione di modelli formativi innovativi, rinnovando il proprio Bando Istruzione anche per l’anno 2025. Un contributo pari a 600mila euro, in favore delle scuole dell’infanzia e degli istituti scolastici del primo e secondo ciclo d’istruzione delle province di Udine e Pordenone, a cui poter aderire entro il prossimo 20 marzo.