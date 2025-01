Fondi regionali per restaurare affreschi e capitelli votivi a rischio degrado

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un patrimonio da tramandare e che non deve essere dimenticato o peggio ancora perduto. E’ questa la finalità delle risorse che la Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato per sostenere il recupero degli affreschi murali e dei capitelli votivi presenti lungo le vie, le campagne e i borghi del Friuli Venezia Giulia. Il progetto, avviato nel 2023 per gli affreschi e ampliato nel 2024 ai capitelli, coinvolge 37 Comuni e prevede fondi di circa 915.000 euro messi a bilancio per finanziare il restauro di opere private a forte rischio di degrado.

I fondi destinati agli affreschi ammontano a 675.000 euro, con 27 Comuni che riceveranno ciascuno 25.000 euro, mentre per i capitelli sono stati stanziati 240.000 euro, suddivisi tra 23 amministrazioni con un contributo di 14.000 euro ciascuna. Le risorse consentiranno ai Comuni di attivare bandi per incentivare i proprietari a restaurare queste opere, che spesso riversano in condizioni precarie a causa del tempo e degli agenti atmosferici.