Franco Rossato torna in libreria con ‘Spritz, pistole e arcobaleni’

Un misterioso incidente stradale, una rapina improbabile, macchinazioni economiche e vita quotidiana tra Pordenone e lo Sri Lanka! Tra spritz, sarcasmo e qualche colpo di scena, Alvise Vianello si ritrova di nuovo invischiato in un’indagine più grande di lui. Agente immobiliare di mestiere, curioso e testardo per vocazione, Alvise non riesce a starsene in disparte quando le cose non tornano. E tra una chiacchierata con l’ex amante magistrata, una cena con la moglie Gabry e le apparizioni imprevedibili del gatto Brombol, finisce per collegare fili che nessuno sembra voler tirare. Tutto parte da una rapina improbabile, continua con intrighi finanziari, portando il nostro eroe (anche) nello Sri Lanka alla ricerca del cognato e miglior amico Giampi. Dopo “Senza additivi né galleggianti”, Alvise Vianello ritorna in pista, passeggiando per Pordenone, sventando complotti e macchinazioni e portando la sua umanità e quella dei suoi amici al servizio della verità. Tra dialoghi taglienti, atmosfere da Nordest italiano e ironia intelligente, Spritz, pistole e arcobaleni è un giallo contemporaneo che mescola leggerezza e impegno, portandoci a riflettere — con il sorriso — su legalità, convivenza e seconde possibilità.