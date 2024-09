Friuli Doc unisce eccellenze e solidarietà

Friuli Doc è anche solidarietà. Grazie alla collaborazione tra Comune di Udine, Coldiretti, Croce Rossa, Fondazione Renati e lo staff degli Amici di Godia, capitanato dallo chef Emanuele Scarello, è nata una iniziativa solidale che promette di essere replicata anche nelle prossime edizioni.

Battesimo quindi per il “brasato di verdure solidale”, grazie alla materia prima del mercato Campagna Amica di Coldiretti Udine, cucinato direttamente dallo chef stellato insieme alla sorella Michela e ai suoi collaboratori, oggi nelle cucine della Fondazione Renati, messa a disposizione proprio per questa speciale iniziativa.

Al termine della cottura, si è subito proceduto alla divisione in porzioni, sia per famiglie che singoli, grazie all’intervento del Comitato di Udine della Croce Rossa Italiana, pronto a consegnare oltre un centinaio di pasti alle persone bisognose. GUARDA IL VIDEO