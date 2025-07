Friuli e Slovenia insieme al festival MMS di Portorose

Forse non tutti sanno che nella vicina Slovenia si svolge da ben 47 anni un festival che, tra nomi noti transfrontalieri e nuove proposte, possiamo in un certo senso paragonare al nostro Sanremo.

Si tratta di “Melodie del Mare e del Sole”, confidenzialmente MMS, il cui cuore pulsante è l’anfiteatro dell’Auditorium di Portorose.

La finalissima dell’edizione 2025 si terrà il 5 luglio alle ore 20:30.

Tra le 14 canzoni che si sfideranno per il titolo (oltre 120 le proposte pervenute), c’è anche il frutto della collaborazione artistica tra la pop star slovena Tinkara Kovač e l’autore udinese Alberto Zeppieri, che per lei aveva già prodotto gli album “Enigma (in co-produzione) e “Cuori di Ossigeno”.

Nasce infatti dalle loro penne il testo bilingue “Mi imamo vse na dlani” (Abbiamo tutto sul palmo della mano) sulla musica di Aleš Klinar, compositore pop e autentico veterano del festival.

Tinkara ha già partecipato sei volte e vinto quattro volte il MMS: la prima (1997) nella categoria “Nuova scena”; poi tre volte tra i “Big”: nel 2013 con “Mars in Venera” (Marte e Venere) e poi con due brani, appunto, di Klinar: nel 2019 “Bodi z mano do konca” (Stai con me fino alla fine) e nel 2022 in coppia con Anika Horvat.

Dice Tinkara: «Quest’anno ho voluto presentarmi nella veste di autrice, al servizio di altri cantanti. Ho pensato che se il nostro festival viene presentato sempre sia in sloveno che in italiano, ci voleva un testo che unisse i nostri due popoli amici e che fosse bilingue. Non potevo che pensare al mio braccio destro per tutto ciò che riguarda i progetti italiani: l’affidabile Alberto Zeppieri. In realtà lui ed io avevamo già pensato a qualcosa che rappresentasse il Friuli e la Slovenia per la capitale europea 2025 della cultura. Poi però mi è sembrato più opportuno concentrare l’attenzione sul festival a cui sono particolarmente legata. Sarà bello essere lì tra il pubblico e tifare stavolta per gli artisti che porteranno la nostra canzone sul palco: De Cheapkiss Band».

Zeppieri conferma: «Ho conosciuto Tinkara nel 2003, per “colpa” di Sergio Endrigo che voleva acquistare del prosciutto del Carso! Proprio così. Tinkara, che all’epoca era già un’autentica rivelazione e che avevamo incontrato poco prima a Radio Capodistria, si era offerta di accompagnarci e da lì – complice una cena con prodotti tipici istriani – è nata una lunga collaborazione, che ancora oggi continua a generare progetti di assoluta qualità».

Il direttore artistico del festival, Andrea F. (l’ex-produttore di Tinkara che aveva favorito l’incontro con Endrigo, così come molte altre collaborazioni internazionali della cantante) vuole sottolineare il carattere esteso e collaborativo della kermesse, che va ben oltre il solito contenitore televisivo: «Questo festival ha davvero una tradizione invidiabile: è a tutti gli effetti il Sanremo sloveno, che si svolge oltretutto in quella che qui viene chiamata la città dei fiori, cioè Portorose. Nel mio ruolo cerco di dare massima attenzione alla qualità dei brani selezionati ed ho introdotto da alcuni anni dei premi speciali: MMS Leggenda, MMS Autore ed MMS Futuro, che ci consentono appunto di riavere sul palco i nomi e gli autori che hanno fatto la storia dl festival, ma anche i giovani artisti o le band che fanno ben sperare per il futuro della musica slovena. Quest’anno mi sono inventato il MMS Radio Village, una maniera di avere in loco e coinvolgere la promozione di decine di emittenti radio per tutta la settimana, che vorrei diventasse una caratteristica e tradizione del MMS. Oggi è la più grande ed incontrastata vetrina nazionale per artisti e canzoni, ed essendo in territorio bilingue è anche l’unico festival che ammette in gara brani in italiano. In questi ed altri sensi, come del resto è giusto in musica, il suo valore va ben oltre la competizione o i premi».

Il festival MMS ha la caratteristica di lanciare le carriere di artisti diventati poi molto famosi in Slovenia. Come ogni anno, la votazione per l’assegnazione del Gran Premio del Festival sarà suddivisa tra il pubblico in sala, il televoto, una giuria di esperti e una giuria composta da rappresentanti delle radio partecipanti. Il Festival Melodie del Mare e del Sole sarà visibile e commentato in italiano anche su Tv Capodistria e viene tramesso in differita oltreconfine dal programma in lingua slovena di RAI Radio Trst A.