BUSINESS FVG
mercoledì 3 Dicembre 2025
BUSINESS FVG


Cultura

Friuli Venezia Giulia protagonista a “Più libri più liberi 2025”

La grande fiera nazionale della piccola e media editoria in programma a Roma dal 4 all’8 dicembre 2025
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Regione Friuli Venezia Giulia conferma la propria presenza a Più libri più liberi, la grande fiera nazionale della piccola e media editoria in programma a Roma dal 4 all’8 dicembre 2025, all’interno della suggestiva “Nuvola”, l’iconico centro congressi progettato da Massimiliano Fuksas. Un appuntamento che segna un nuovo passo nella strategia culturale della Regione, dopo un anno particolarmente intenso di attività e partecipazioni internazionali.

Il Friuli Venezia Giulia sarà rappresentato allo stand L39, curato dalla Direzione centrale Cultura e Sport con la collaborazione di PromoTurismo FVG, uno spazio interamente dedicato alla produzione editoriale del territorio. Qui lettori, editori e operatori del settore potranno scoprire la varietà e la qualità delle pubblicazioni regionali, grazie alla presenza dell’Associazione Editori del Friuli Venezia Giulia e delle sue case editrici: Aviani e Aviani Editori, Battello Stampatore, Bottega Errante Editore, Editoriale Stampa Triestina, Editrice Custom, Edizioni Segno, Gaspari Editore, Kappa Vu, Mladica e Orto della Cultura.

Oltre all’esposizione, la Regione propone anche tre incontri con il pubblico, in programma dal 6 all’8 dicembre, che vedranno protagonisti gli autori Alberto Frappa Raunceroy, Mauro Mazza e Odette Copat. Sarà l’occasione per approfondire temi, storie e visioni che caratterizzano il panorama letterario contemporaneo del Friuli Venezia Giulia.

La partecipazione a Più libri più liberi arriva al termine di un anno decisivo per la promozione culturale del territorio, avviato con l’inaugurazione di GO! 2025, Capitale europea della Cultura, e proseguito con la presenza ufficiale della Regione al Salone del Libro di Torino e alla Buchmesse di Francoforte. Un percorso che culmina anche nella proclamazione di Pordenone 2027 come Capitale Italiana della Cultura.

Con un calendario di iniziative sempre più ricco e una presenza costante nei principali appuntamenti nazionali e internazionali del settore, il Friuli Venezia Giulia conferma il suo ruolo di protagonista nella scena culturale italiana, valorizzando la propria identità editoriale e promuovendo le eccellenze del territorio.

