Fusco e Montanari candidati rettori di Uniud, primo voto il 19 marzo

Sono i professori Fabiana Fusco e Angelo Montanari i candidati alla carica di rettore dell’Università di Udine per il mandato 2025-2031. Il nuovo rettore succederà a Roberto Pinton ed entrerà in carica il 1° ottobre, dopo la nomina ministeriale. La prima tornata elettorale è fissata per il 19 marzo, con possibili ulteriori votazioni il 2 e il 9 aprile. In caso di mancata elezione, il ballottaggio si terrà il 16 aprile.

Il corpo elettorale è composto da 1.143 membri della comunità accademica. Il voto avverrà online e lo scrutinio sarà immediato. Una seconda finestra per nuove candidature sarà aperta dal 19 al 26 marzo, se il primo turno non porterà a un esito definitivo.

Fabiana Fusco è professoressa ordinaria di Glottologia e linguistica, dirige il Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società. Ha ricoperto diversi ruoli di coordinamento accademico ed è esperta di sociolinguistica, plurilinguismo e minoranze linguistiche.

Angelo Montanari, professore ordinario di Informatica, ha diretto il Dipartimento di Matematica e Informatica ed è delegato per il Centro polifunzionale di Pordenone. Esperto di intelligenza artificiale e informatica teorica, ha collaborato con varie università internazionali e guidato il gruppo che ha gestito la didattica d’emergenza durante la pandemia.