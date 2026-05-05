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Cultura

Fvg locomotiva della cultura: il settore vale il 6% del Pil

Le realtà attive sono più di 5mila, 32mila i professionisti impegnati nel settore.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Friuli Venezia Giulia non aspetta il futuro, lo progetta. Mercoledì 13 maggio debutta a Milano l’Eureka Roadshow 2026, il tour nazionale che anticipa la fiera di Pordenone (5-6 novembre), portando sotto i riflettori un modello economico dove la nostra Regione è protagonista assoluta. Il Fvg si presenta al resto d’Italia forte di un primato nazionale: è al terzo posto per incidenza delle imprese culturali e creative sul tessuto produttivo.I numeri di questo comparto parlano chiaro: con 5.246 realtà attive (il 5,3% delle imprese totali), il settore genera un valore aggiunto di 2,33 miliardi di euro, pari a quasi il 6% del Pil regionale. Un ecosistema che non produce solo idee, ma occupazione vera, con oltre 32mila professionisti impegnati nel settore, ovvero il 5,9% della forza lavoro regionale.

La spesa culturale delle famiglie in regione è ai vertici nazionali, segno di un mercato interno vibrante che culminerà nell’evento di novembre a Pordenone. E’ in quell’occasione che si costruirà il ponte definitivo verso il 2027, anno in cui la città diventerà Capitale italiana della cultura.

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