FVG Orchestra presenta la prima stagione “Io Sono Sinfonica” tra classica, jazz

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si chiama “Io Sono Sinfonica” la prima stagione concertistica della FVG Orchestra, presentata oggi nella sede di CiviBank a Udine. Un progetto che riflette il legame tra la sinfonica regionale e il territorio, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Ministero della Cultura. Cinque gli appuntamenti tra Udine, Monfalcone e Gorizia, con protagonisti di fama mondiale. Il debutto sarà il 24 ottobre al Teatro Marlena Bonezzi di Monfalcone, mentre il gran finale il 21 dicembre al teatro Verdi di Gorizia.