giovedì 9 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Galleria FARè omaggia l’artista Alberto Zorzini con una mostra collettiva
In FVG nasce Alpen Rotor, nuova realtà per il trasporto aereo...
Confcommercio Fimaa Udine: focus sul post Superbonus
Diciassettenne investita a Precenicco: morta sul colpo
Giorgetti “Uso accorto delle risorse per fronteggiare shock negativi”
Confindustria Energia, Brusco “Autonomia strategica Ue tema prioritario”
Conte “Definanziare folli piani militari”
Frontale tra auto e moto: ferito centauro
Mondiali U20, Bravo resta Nunziante ci prova
Noncello, piano anti esondazione: l’argine sarà innalzato di un metro
Galleria FARè omaggia l'artista Alberto Zorzini con una mostra collettiva

L'esposizione, visitabile fino al 25 ottobre, presenta opere di Zorzini accanto a quelle di numerosi artisti – tra scultori, pittori e fotografi
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Pittura, scultura e fotografia si uniscono in un tributo al pittore e grafico Alberto Zorzini, scomparso tre anni fa, con la mostra Anima, inaugurata alla Galleria FARè, in Corte del Giglio a Udine, con il patrocinio dei Comuni di Udine e di Buttrio e con il contributo di CiviBank.

L’esposizione, visitabile fino al 25 ottobre, presenta opere di Zorzini accanto a quelle di numerosi artisti – tra scultori, pittori e fotografi. Espongono Paola Moretti, Massimo Clemente, Gori Loris, Daniele Bulfone, Alvise Bon, Valentina Azzini, Giovanni Cavassori, Marco Azzini, Stefano Passoni, Beatrice Cepellotti, Roberto Casasola, Stefano Guion e Anna Rinaldi.

“Questo progetto è nato da un confronto con la pittrice e scultrice friulana Valentina Azzini”, spiega Roberto Casasola, curatore della Galleria. “Io e Valentina eravamo molto amici di Alberto Zorzini ed è stato per noi un piacere avere le sue opere, gentilmente fornite dalla moglie Mara, insieme a quelle di altri artisti a lui vicini che hanno realizzato lavori ispirandosi al suo”.

“Io e Roberto abbiamo voluto creare un evento che onorasse la memoria di Alberto, non solo perché abbiamo amato la sua ricerca artistica, ma anche, e soprattutto, perché era un uomo di valore, un amico che abbiamo stimato”, racconta la co-curatrice Valentina Azzini. “Pittura, fotografia e scultura dialogano in un percorso collettivo che vuole mettere in luce non solo all’artista, ma soprattutto l’uomo e alla sua ricerca interiore”.

“Era un autore dalla grande sensibilità e delicatezza, che ha spesso rivolto la sua attenzione al mondo femminile, ritraendo con intensità figure di donna. Con questa mostra abbiamo voluto rendergli omaggio: a esporre sono anche molti suoi amici, che hanno aderito con affetto all’iniziativa”, sottolinea ancora Casasola.

“Nelle sue opere e nei suoi segni, nei suoi colori, rimane impressa la sua anima, ma anche quell’energia che continua a muovere e a toccare chi osserva le sue creazioni, proprio come accade ai suoi colleghi e amici artisti”, aggiunge Azzini.

A voler ricordare l’artista, anche il sindaco di Buttrio, Eliano Bassi: “Nonostante i momenti difficili, non ha mai smesso di dipingere. Sono davvero felice di questa esposizione, che contribuisce a custodire il suo ricordo”.

La mostra “Anima” sarà visitabile fino al 25 ottobre, in Via dei Rizzani, 9, interno 3, dal martedì al sabato, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, con ingresso libero.

