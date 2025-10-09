Galleria FARè omaggia l’artista Alberto Zorzini con una mostra collettiva

Pittura, scultura e fotografia si uniscono in un tributo al pittore e grafico Alberto Zorzini, scomparso tre anni fa, con la mostra Anima, inaugurata alla Galleria FARè, in Corte del Giglio a Udine, con il patrocinio dei Comuni di Udine e di Buttrio e con il contributo di CiviBank.

L’esposizione, visitabile fino al 25 ottobre, presenta opere di Zorzini accanto a quelle di numerosi artisti – tra scultori, pittori e fotografi. Espongono Paola Moretti, Massimo Clemente, Gori Loris, Daniele Bulfone, Alvise Bon, Valentina Azzini, Giovanni Cavassori, Marco Azzini, Stefano Passoni, Beatrice Cepellotti, Roberto Casasola, Stefano Guion e Anna Rinaldi.

“Questo progetto è nato da un confronto con la pittrice e scultrice friulana Valentina Azzini”, spiega Roberto Casasola, curatore della Galleria. “Io e Valentina eravamo molto amici di Alberto Zorzini ed è stato per noi un piacere avere le sue opere, gentilmente fornite dalla moglie Mara, insieme a quelle di altri artisti a lui vicini che hanno realizzato lavori ispirandosi al suo”.

“Io e Roberto abbiamo voluto creare un evento che onorasse la memoria di Alberto, non solo perché abbiamo amato la sua ricerca artistica, ma anche, e soprattutto, perché era un uomo di valore, un amico che abbiamo stimato”, racconta la co-curatrice Valentina Azzini. “Pittura, fotografia e scultura dialogano in un percorso collettivo che vuole mettere in luce non solo all’artista, ma soprattutto l’uomo e alla sua ricerca interiore”.

“Era un autore dalla grande sensibilità e delicatezza, che ha spesso rivolto la sua attenzione al mondo femminile, ritraendo con intensità figure di donna. Con questa mostra abbiamo voluto rendergli omaggio: a esporre sono anche molti suoi amici, che hanno aderito con affetto all’iniziativa”, sottolinea ancora Casasola.

“Nelle sue opere e nei suoi segni, nei suoi colori, rimane impressa la sua anima, ma anche quell’energia che continua a muovere e a toccare chi osserva le sue creazioni, proprio come accade ai suoi colleghi e amici artisti”, aggiunge Azzini.

A voler ricordare l’artista, anche il sindaco di Buttrio, Eliano Bassi: “Nonostante i momenti difficili, non ha mai smesso di dipingere. Sono davvero felice di questa esposizione, che contribuisce a custodire il suo ricordo”.

La mostra “Anima” sarà visitabile fino al 25 ottobre, in Via dei Rizzani, 9, interno 3, dal martedì al sabato, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, con ingresso libero.