“GënerationAMI” la scuola di Cividale incontra il futuro della mobilità e dice no al bullismo

L’Istituto “Paolino d’Aquileia” di Cividale ha ospitato un evento speciale dedicato ai suoi studenti dei tre settori che lo compongono: l’educational “GënerationAMI – a scuola di anti bullismo“. Questa iniziativa, promossa dalla concessionaria Bliz in collaborazione con Citroën, porta nelle scuole un messaggio importante di sensibilizzazione contro il bullismo e di scoperta della mobilità elettrica, con un focus particolare sul coinvolgimento delle nuove generazioni.

Il progetto, realizzato con il supporto del Centro Nazionale contro il Bullismo Bulli Stop e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si allinea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, sottolineando l’impegno concreto di Citroën e Bliz verso tematiche di grande rilevanza sociale e ambientale.

L’Istituto “Paolino d’Aquileia” di Cividale, attento alle dinamiche giovanili e all’innovazione didattica, ha accolto con entusiasmo questa opportunità. “Cellulari in tasca, visi attenti, occhi emozionati, cuori connessi e alla fine anche grandi sorrisi di divertimento. Ecco perché questa iniziativa ha avuto successo: è stata in grado di toccare le corde più profonde dei nostri ragazzi, sensibilizzandoli sia sul fronte del bullismo, sia della sostenibilità ambientale. Emozionando, divertendo e in-formando, possiamo contribuire alla formazione di futuri adulti sensibili e responsabili. L’evento è stato appoggiato con calore dal Dirigente dott. Simone Paliaga, dall’intero Staff Dirigenziale, dal team per il bullismo, tutti accomunati dall’avere a cuore il benessere dei giovani e del Pianeta” ha dichiarato la Professoressa Vanessa Da Ros, referente per il bullismo e cyberbullismo all’interno dell’istituto.

La sua affermazione evidenzia l’importanza di iniziative che integrano l’educazione civica con la scoperta di nuove tecnologie, offrendo agli studenti strumenti concreti per affrontare le sfide del mondo contemporaneo.

Alessandro Cervone, Responsabile Marketing di Bliz, ha commentato: “Siamo convinti che la scuola sia un luogo fondamentale per seminare consapevolezza e promuovere valori positivi. ‘GënerationAMI’ nasce dalla volontà di offrire ai ragazzi dell’Istituto Tecnico Agrario Economico e Professionale Paolino d’Aquileia di Cividale un’occasione per riflettere sul tema del bullismo, un fenomeno purtroppo ancora troppo presente, e per avvicinarsi al mondo della mobilità elettrica in modo interattivo e coinvolgente. L’AMI, con la sua storia particolare, diventa un simbolo di come superare i pregiudizi e valorizzare l’unicità di ognuno.”

L’incontro formativo ha coinvolto attivamente oltre 200 studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto, che hanno partecipato con interesse alle attività proposte nell’Aula Magna. Gli esperti di Bulli Stop hanno guidato i ragazzi in un percorso di riflessione e discussione sul bullismo e sul cyberbullismo, fornendo loro strumenti utili per riconoscerli e contrastarli. Un momento particolarmente apprezzato è stata la possibilità di effettuare un test drive della Citroën AMI nel cortile dell’istituto, accompagnati da driver professionisti, permettendo agli studenti di sperimentare da vicino la guida elettrica e le sue potenzialità.

Bliz, in qualità di principale concessionario Stellantis del Friuli-Venezia Giulia, conferma il suo impegno nel promuovere la mobilità sostenibile e nel supportare iniziative che abbiano un impatto positivo sul territorio e sulle giovani generazioni.